Premios Juventud | 'Yo nunca digo nunca, pero es complicado', Willie Colón sobre una reconciliación con Rubén Blades

Durante su llegada, Willie Colón recordó con especial cariño sus presentaciones en Panamá en las décadas de 1970 y 1980, especialmente durante la época de carnavales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El legendario trombonista y arreglista Willie Colón, quien en el pasado formó una de las duplas más importantes de la salsa junto al maestro panameño Rubén Blades, llegó la noche del miércoles al Aeropuerto Internacional de Tocumen para participar en los Premios Juventud 2025.

Te puede interesar: Premios Juventud | Karol G, Bad Bunny y Shakira entre los primeros galardonados

Durante su llegada, Colón recordó con especial cariño sus presentaciones en Panamá en las décadas de 1970 y 1980, especialmente durante la época de carnavales.

"Panamá para mí siempre ha sido un sitio especial, pues fue el lugar que me dio a mí y a Héctor Lavoe la primera oportunidad", comentó el artista. "Nosotros salimos del Bronx para acá y Panamá fue el trampolín para nosotros. Veníamos todos los años a los carnavales en esos tiempos y tengo muchos, muchos recuerdos", agregó.

Sin embargo, una de las preguntas que más expectativa genera entre los fanáticos es si la celebración de los premios en suelo panameño podría abrir la puerta a una reconciliación con Blades, tras años de distanciamiento. Ante ello, el salsero respondió en exclusiva a TVN Noticias: "Yo nunca digo nunca, pero todo depende, es complicado".

Te puede interesar: Premios Juventud | La lluvia retrasa el operativo de movilidad en Amador; inversión de carriles hacia el oeste se mantiene

Colón también se refirió a las nuevas generaciones de salseros. "Dondequiera que vamos, yo todavía con 60 años en esto, seguimos llenando los sitios y hay muchos fans jóvenes", afirmó. También indicó que el reguetón ha tomado elementos de la salsa para su música. "Yo estoy esperando y a lo mejor en el futuro voy a producir unos talentos jóvenes", concluyó.