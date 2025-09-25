Premios Juventud | Karol G, Bad Bunny y Shakira entre los primeros galardonados

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Los reflectores ya están puestos sobre Panamá! A solo unas horas del inicio de los Premios Juventud 2025, se ha filtrado la lista de los primeros afortunados que se coronaron con el galardón. ¡Qué emoción!

Y es que con 41 categorías y un total de 231 estrellas nominadas, esta edición 22 de los Premios Juventud promete unir como nunca antes al mundo del espectáculo latino. ¡Prepárense para una noche inolvidable!

Desde la cuenta oficial de Premios Juventud se anunció que Karol G fue la primera galardonada. La Bichota arrasó con el premio en la categoría Tropical Hit por su exitazo 'Si Antes Te Hubiera Conocido' y fue nombrada Artista Premios Juventud del Año. ¡Un triunfo que pone a todos a bailar!

Mientras tanto, el Conejo Malo, Bad Bunny, no se quedó atrás y se llevó el premio a Mejor Urban Track con su tema 'DtMF'.

Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue la intérprete de "Harley". La puertorriqueña De La Rose se alzó con el galardón a La Nueva Generación Femenina. ¡Un talento que no para de crecer!

Y para los amantes de la música mexicana, el premio a Mejor Canción Música Mexicana fue para el talentoso Carin León por su tema 'El Amor de Mi Herida'.

¡Pero eso no es todo! La mezcla perfecta entre Myke Towers y Bad Bunny salió victoriosa en la categoría Mejor Mezcla Urbana con el tema 'Adivino'. ¡Una colaboración que fue pura magia!

Y la cereza del pastel: la barranquillera que nos tiene a todos a sus pies, Shakira, es otra de las grandes galardonadas. ¡Nuestra reina se coronó con el premio a Mejor Canción Pop/Urbano gracias a su temazo 'Soltera'! ¡Simplemente icónica!

Sin duda, el día y la noche promete más sorpresas y emociones. Mantente conectado a nuestras plataformas para no perderte ni un solo detalle de lo que sucederá en esta gran fiesta de la música.