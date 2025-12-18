La Señal de la Libertad: la radio clandestina que desafió a Noriega

Treinta y cinco años después de sus transmisiones clandestinas, los protagonistas rompen el silencio y relatan el riesgo, la estrategia y el precio humano de enfrentarse a la dictadura.

Ciudad de Panamá/Este domingo a las 7:00 p.m., una historia poco conocida y cargada de riesgo, valentía y memoria llega a la pantalla. La Señal de la Libertad revive uno de los episodios más silenciosos y peligrosos de la historia reciente de Panamá, ocurrido a finales de los años 80, cuando la censura y la represión marcaban la vida cotidiana bajo la dictadura de Manuel Antonio Noriega.

En ese contexto surgió una voz que buscó abrir grietas en el silencio oficial. Esa voz —o mejor dicho, esas voces— no circularon por los canales habituales. Fueron señales transmitidas en la clandestinidad, que interceptaban las emisoras oficiales, buscadas y temidas por el poder. Treinta y cinco años después, La Señal de la Libertad reconstruye ese episodio y da voz a quienes lo vivieron desde adentro.

Un grupo, una misión

El eje de la historia es Kurt Muse, un ciudadano estadounidense criado en Panamá que, junto con seis panameños, organizó una red clandestina de radiodifusión, conocida en algunos relatos como “La Voz de la Libertad”. Su propósito no era únicamente emitir mensajes de protesta: la red interceptaba y buscaba sabotear comunicaciones de la Guardia Nacional para desestabilizar la maquinaria militar y alentar la resistencia civil. Cada transmisión implicaba jugarse la libertad y la vida cada vez que se encendían los transmisores.

¿Por qué la radio?

En una era previa a la conectividad masiva y las redes sociales, la radio era el medio más accesible y potencialmente subversivo. Llegaba a barrios, pueblos y zonas remotas; permitía transmitir mensajes inmediatos y, con ingenio técnico, podía evadir controles. Para Muse y sus compañeros, la radio se convirtió en una herramienta estratégica: un canal para informar, alertar y mantener viva una narrativa de resistencia frente al aparato militar.

La operación clandestina no pasó inadvertida. Kurt Muse fue detenido y encarcelado en la Cárcel Modelo, donde permaneció varios meses. Su historia dio la vuelta al mundo tras ser rescatado durante la intervención militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989, en una operación que se convirtió en uno de los episodios más recordados de aquel periodo y que marcó el final de su cautiverio.

El documental: memoria, técnica y emoción

Lejos de limitarse a un recuento político o militar, La Señal de la Libertad se enfoca en el lado humano de la historia. A través de testimonios directos de los protagonistas —quienes rompen el anonimato más de tres décadas después—, el documental explora el impacto emocional de vivir en la clandestinidad, los sacrificios personales y familiares, y las decisiones silenciosas que marcaron sus destinos.

La producción combina imágenes de archivo, reconstrucciones técnicas y relatos íntimos para responder no solo a la pregunta de qué ocurrió, sino también a cómo se vivió desde dentro.

¿Por qué importa hoy?

Más allá de su valor histórico, el documental invita a reflexionar sobre el precio de la libertad, el papel de los medios de comunicación como herramientas de resistencia y la importancia de preservar la memoria colectiva. Para las nuevas generaciones, representa una oportunidad de conocer un capítulo poco contado de la historia panameña y entender que la lucha por la democracia también se libró desde las sombras.

Entre transmisores ocultos, frecuencias vigiladas y el miedo constante a ser descubiertos, el documental retrata la doble vida de quienes participaron en la red clandestina: ciudadanos comunes durante el día y conspiradores por la noche. Escenas cargadas de tensión técnica se entrelazan con momentos profundamente humanos, donde el miedo, la esperanza y la convicción se enfrentan cara a cara.

Una cita con la memoria

La Señal de la Libertad no es un documental para ver de paso. Es una historia real, intensa y necesaria que revela cómo, en uno de los momentos más oscuros del país, hubo quienes se atrevieron a desafiar al poder desde el silencio y la clandestinidad. Un relato que combina memoria, valentía y verdad, y que invita a reflexionar sobre el precio de la libertad y la importancia de no olvidar.

No te pierdas el estreno de La Señal de la Libertad, este domingo a las 7:00 p.m.

Una cita imperdible con la historia de Panamá, contada por quienes la vivieron y hoy deciden alzar la voz.