Harrison Ford recibirá premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos/Harrison Ford, con más de cincuenta años de carrera en el cine y la televisión, recibirá el premio a la trayectoria del principal sindicato de actores de Hollywood en marzo, anunció la organización el jueves.

Ford, de 83 años, ha interpretado a algunos de los héroes más icónicos de la ficción, como el intrépido arqueólogo “Indiana Jones” en la franquicia Indiana Jones y a Han Solo en la saga “Star Wars”, creada por George Lucas.

También encarnó a Rick Deckard en Blade Runner (1982), un papel que retomó 35 años después en Blade Runner 2049 (2017).

“Harrison Ford es una presencia singular en la cultura estadounidense, un actor cuyos personajes icónicos han moldeado la cultura mundial”, dijo Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores de Cine – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA).

Antes de alcanzar la fama, Ford trabajó como carpintero y debutó en el cine como Bob Falfa en la película “American Graffiti” (1973), dirigida por George Lucas.

“Ser reconocido por mis colegas actores significa mucho para mí”, afirmó el actor. “He pasado casi toda mi vida en estudios de grabación, trabajando junto con actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido por ser parte de esta comunidad artística”.

“Su carrera ha sido infinitamente excitante, siempre volviendo a su amor por la actuación. Estamos honrados de celebrar a una leyenda del cine cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble”, agregó Astin.

El premio a la trayectoria, que se otorga anualmente a un intérprete que encarna “los más altos ideales de la profesión actoral”, será entregado durante la 32ª edición de los Premios de Actores del SAG-AFTRA, el 1 de marzo. La ceremonia será transmitida en vivo por Netflix.

Entre los ganadores anteriores de este reconocimiento figuran Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman y Elizabeth Taylor.