Dracula Land: el megaproyecto inspirado en Drácula que transformará el turismo en Rumania

Concebido como un proyecto de alcance internacional, este complejo busca posicionarse como uno de los destinos turísticos más impactantes de Europa a partir de su apertura prevista entre 2026 y 2027.

Rumania se prepara para dar un salto histórico en la industria del entretenimiento y el turismo con la construcción de Dracula Land, un ambicioso parque temático inspirado en la figura de Drácula y en el imaginario gótico de Transilvania.

Ubicado en las cercanías de Bucarest, Dracula Land representa una inversión cercana a 1.000 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud de la apuesta del país por convertir uno de sus símbolos culturales más reconocidos a nivel global en un motor de desarrollo económico, turístico y tecnológico. Se trata de una iniciativa sin precedentes en Europa Central y del Este, regiones que hasta ahora no contaban con un parque temático de escala internacional capaz de competir con los grandes complejos de entretenimiento del mundo.

El parque estará distribuido en seis grandes áreas temáticas, cada una diseñada para sumergir al visitante en distintos universos narrativos. Entre los escenarios destacados se encuentran Transilvania, corazón del mito de Drácula; Londres, ciudad clave en la narrativa clásica del personaje; el Puerto de Nueva Orleans, con una estética oscura y misteriosa; y el imponente Castillo de Drácula, que funcionará como eje central del complejo. Estas zonas combinarán historia, folclor europeo y fantasía, creando una experiencia inmersiva que va más allá del entretenimiento convencional.

Dracula Land contará con más de 40 atracciones, entre las que se incluyen montañas rusas de última generación, dark rides, recorridos por castillos góticos y experiencias interactivas diseñadas para distintos públicos. El objetivo es ofrecer propuestas tanto para familias como para aficionados al terror, la fantasía y las narrativas oscuras, integrando tecnología avanzada con elementos culturales e históricos propios de Rumania.

Con una extensión aproximada de 780.000 metros cuadrados, el parque no se limitará a las atracciones mecánicas. El proyecto contempla una infraestructura integral que incluye hoteles temáticos, parque acuático, bosque encantado, laberintos, lago, teatro, spa termal, pista de carreras, arena para espectáculos, tiendas especializadas y una amplia oferta gastronómica. A esto se suman experiencias como paseos en carruaje, navíos temáticos y actividades físicas como parkour y caza de vampiros, pensadas para enriquecer la estadía de los visitantes.

Uno de los elementos más innovadores de Dracula Land será su fuerte apuesta por la tecnología. El parque contará con una moneda virtual propia, la DraculaCoin, que permitirá a los visitantes interactuar con distintos servicios y experiencias dentro del complejo. Además, se desarrollará un metaverso personalizado basado en inteligencia artificial, en el que cada visitante podrá crear un avatar único y vivir aventuras narrativas adaptadas a sus preferencias, extendiendo la experiencia más allá del espacio físico.

Esta integración entre mundo real y entorno digital busca convertir a Dracula Land en un modelo híbrido de entretenimiento, alineado con las nuevas tendencias globales que combinan tecnología, narrativa y experiencias personalizadas. La intención es que el parque no sea solo un destino de visita, sino una plataforma de interacción continua con el público.

Con este megaproyecto, Rumania apuesta por resignificar la leyenda de Drácula y el imaginario de Transilvania desde una perspectiva contemporánea, transformándolos en un atractivo turístico de primer nivel. A partir de 2026, Dracula Land se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del calendario internacional, con el potencial de convertir al país en un referente europeo del entretenimiento temático y la innovación turística.