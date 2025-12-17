Angelina Jolie muestra su cicatriz tras mastectomía preventiva y envía mensaje

En una entrevista exclusiva con TIME France, la actriz y activista decidió mostrar por primera vez la cicatriz de la mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013, un gesto que va más allá de lo simbólico y que refuerza su histórico llamado a la prevención, al acceso a la información y a la autonomía de las mujeres en el cuidado de su salud.

Lejos del impacto visual como fin en sí mismo, Jolie explicó que la decisión de exponer su cicatriz responde a una convicción profunda y compartida. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”, afirmó, subrayando que su testimonio no es individual, sino colectivo. Para la actriz, visibilizar el cuerpo real después de una intervención médica es también una forma de acompañamiento y de reconocimiento mutuo entre mujeres que han atravesado procesos similares.

El testimonio de Jolie volvió a generar un efecto tangible. Según datos citados por TIME France, tras la divulgación de su experiencia se produjo el llamado “Efecto Angelina”, que derivó en un aumento del 20% en los diagnósticos de cáncer de mama en Francia. Un fenómeno que confirmó el impacto que puede tener la voz de una figura pública cuando se combina con información clara y responsabilidad social.

Durante la entrevista, la actriz profundizó en el vínculo entre su experiencia personal y su trabajo artístico, particularmente en su más reciente papel en Couture, dirigida por Alice Winocour. “Es una historia muy personal para mí; conecté de inmediato con Maxine Walker, mi personaje”, aseguró Jolie, quien interpreta a una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer de mama. La sensibilidad de la directora fue clave para aceptar el proyecto: “Demasiado a menudo, las películas sobre lo que enfrentan las mujeres sobre todo el cáncer hablan del final y de la tristeza, rara vez de la vida. Alice hizo una película sobre la vida y por eso los temas delicados que aborda están tratados con tanta delicadeza”.

Para Jolie, el foco no debe estar únicamente en el dolor, sino en la manera de atravesarlo. “Las pruebas, las enfermedades y los dolores forman parte de nuestra existencia, pero lo importante es cómo los enfrentamos”, reflexionó. Esta mirada está profundamente marcada por una experiencia familiar que recordó durante la conversación. “Una noche, cuando le preguntaron sobre su quimioterapia, muy emocionada, mi madre me dijo que hubiera preferido que le hablaran de otra cosa, sentía que la enfermedad se volvía toda su identidad”. Ese recuerdo consolidó su convicción de que la enfermedad no debe borrar la complejidad de la vida ni reducir a las personas a un diagnóstico.

El acceso al diagnóstico temprano y la toma de decisiones informadas fueron otros ejes centrales de la entrevista. Jolie fue enfática al afirmar: “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones”. En ese sentido, insistió en que las pruebas genéticas y los controles preventivos deben ser accesibles para todas las mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo.

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice para animar a que se tomen decisiones informadas. Las decisiones en materia de salud deben ser personales, y las mujeres deben disponer de la información y del apoyo necesarios. El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia”, afirmó con contundencia.

Mostrar la cicatriz, explicó, es también un acto de sororidad. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres mostrar las suyas”, dijo, convencida de que la visibilidad puede salvar vidas y reducir el miedo que rodea al cáncer de mama.

El diálogo con TIME France también puso en relieve su faceta humanitaria. Con más de dos décadas de trabajo junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y como fundadora de organizaciones como KIND, la fundación Maddox y Atelier Jolie, la actriz reiteró que el liderazgo local es esencial para que la ayuda internacional tenga un impacto real.

Angelina Jolie cerró la entrevista reafirmando que el cine, al igual que el testimonio personal, puede ofrecer una mirada luminosa incluso en medio de la enfermedad. Una convicción que hoy se traduce en un mensaje claro: la información, la prevención y la comunidad siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la vida de las mujeres.