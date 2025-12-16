Daddy Yankee | Nueva demanda de Mireddys González: exige la restitución de $50 millones

El conflicto legal entre Mireddys González Castellanos y su exesposo, el artista puertorriqueño Ramón Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, suma un nuevo y delicado capítulo.

Esta vez, la controversia llegó al Tribunal Federal en San Juan mediante una demanda en la que González reclama la devolución de $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su consentimiento.

De acuerdo con el documento legal, el origen del reclamo se remonta a diciembre de 2024, cuando las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, vinculadas al imperio musical del reguetonero, “aprobaron y ejecutaron” resoluciones corporativas mediante las cuales se declararon dividendos por un total de $100 millones. La demanda detalla que dichas resoluciones establecían una división equitativa de los fondos entre ambos accionistas.

“Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con $50 millones para ser depositados en la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Oriental Bank y $50 millones en la (cuenta) personal de Ayala en Oriental Bank”, sostiene el documento radicado por la licenciada María Pabón López.

Según la querella, los procedimientos corporativos se realizaron conforme a la ley. “Las resoluciones fueron debidamente firmadas, notariadas, selladas y transmitidas a FirstBank, principal institución depositaria de El Cartel y Los Cangris, junto con las actas corporativas y el soporte documental que refleja el cumplimiento de los procedimientos corporativos”, se expone en el escrito judicial.

No obstante, la controversia surge cuando, presuntamente, el dinero depositado en la cuenta de González fue retirado de forma abrupta. La demanda señala que “menos de 24 horas después de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank”, los $50 millones “fueron revertidos y eliminados”.

La querella va más allá y plantea una acusación directa sobre la supuesta coordinación entre el artista y una entidad bancaria. Según se alega, el retiro de los fondos “fue el producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de $50 millones en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente”.

En este contexto, FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank fueron incluidos como codemandados. El documento afirma que “los demandados FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank, actuando a través de sus divisiones legales, funcionarios, empleados y agentes, se apropiaron indebidamente de los fondos del demandante al revertir intencionalmente una transferencia electrónica liquidada, debitar su cuenta y retirar $50,000,000 sin autorización, sin orden judicial y sin fundamento lícito para cometer un error”.

La demanda también sostiene que las acciones de las entidades financieras constituyen un acto ilegal: “Al ejercer control sobre los fondos del demandante para fines ajenos a sus derechos y contrarios a la ley aplicable, los bancos cometieron robo y apropiación indebida”.

Además, González Castellanos afirma que existen indicios claros de la intervención directa de Ayala Rodríguez. Según el escrito, “a través de los propios documentos presentados en el litigio federal por Ayala y de las declaraciones públicas hechas por su abogado”, se desprende que Daddy Yankee “había intervenido personalmente ante FirstBank para provocar la reversión del dividendo de los $50 millones de la demandante”.

Incluso, se cita que una demanda federal presentada previamente por el propio artista reconoce que “a través de la rápida intervención de Ayala Rodríguez, las transacciones transfiriendo los fondos fueron revertidos antes de que los fondos fueran perdidos”. Para la demandante, esto “constituye una admisión judicial vinculante de que Ayala instruyó, presionó, influenció o de otra manera provocó que FirstBank revirtiera los fondos del demandante”.

El documento también relata que, tras detectar el retiro, representantes de González se comunicaron con FirstBank, donde se les indicó que, debido al litigio entre los copropietarios, las cuentas serían tratadas como “solo crédito” hasta una decisión judicial. Sin embargo, la demanda subraya que no se presentó “algún documento u orden judicial que autorizara revertir la transacción”.

Entre los remedios solicitados, González Castellanos exige la restitución inmediata de los $50 millones, el pago de daños compensatorios y estatutarios, medidas cautelares para evitar futuras interferencias, y una declaración judicial que determine que la reversión fue ilegal, no autorizada y contraria a la ley, además de establecer la responsabilidad solidaria de los bancos y sus aseguradoras.