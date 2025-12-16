Ricky Martin habla sin filtros sobre su ansiedad en pleno concierto

El boricua volvió a demostrar que, más allá de su estatus como estrella global, es un artista dispuesto a hablar con honestidad sobre las batallas invisibles que enfrenta.

Durante su reciente presentación en Madrid, en el marco del Starlite Festival, el cantante puertorriqueño compartió con el público una confesión íntima sobre los episodios de ansiedad que ha atravesado en los últimos días y cómo, pese a ello, decidió subirse al escenario y cumplir con su compromiso artístico.

Ante miles de asistentes, el intérprete se detuvo entre canciones para explicar que la semana previa al concierto había sido especialmente difícil a nivel emocional. Lejos de dramatizar, Ricky Martin optó por un discurso sincero, cargado de gratitud y conexión con su audiencia, que respondió con una ovación prolongada.

“No ha sido una semana fácil. He tenido muchos episodios de ansiedad. No ha sido fácil. Lo más importante es que mi música es mi medicina, que su aplauso es mi medicina, que su energía es mi alimento… Gracias de corazón por tantos años que hemos estado unidos y agarrados de la mano. Hay altos y bajos. Estoy subiendo y con mucha fuerza, gracias a ustedes. Me podía haber quedado en casa, pero no podía hacerlo con Madrid”, expresó el artista desde el escenario.

Sus palabras resonaron con fuerza entre los cerca de 9.000 espectadores que llenaron el recinto, quienes no solo celebraron su música, sino también su valentía al visibilizar una realidad que afecta a millones de personas, incluso a quienes parecen tenerlo todo.

Lejos de quedarse en la confesión inicial, Ricky Martin continuó abriéndose emocionalmente con el público madrileño. Antes de interpretar Asignatura pendiente, una canción que confesó no tener preparada ni ensayada para esa noche, decidió añadir un mensaje más personal, interrumpiendo los aplausos para hablar desde el corazón.

“Voy a ser egoísta, Madrid me da mucho. Voy a dejar mi alma en el escenario. Tienen mi música, mi corazón y toda la fuerza. Les amo. Sois mi alimento. Os quiero Madrid. Estoy un poquito cursi esta noche…”, dijo, provocando una nueva oleada de emoción entre los asistentes.

Ese momento espontáneo se convirtió en uno de los más comentados del concierto, reforzando la idea de que, para el artista, la conexión emocional con su público es tan importante como la interpretación musical.

La confesión realizada en Madrid no es un hecho aislado. Ricky Martin ha hablado en otras ocasiones sobre su relación con la ansiedad y la salud mental, especialmente a raíz de la pandemia. En 2021, durante un evento conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental organizado por Unicef, el cantante reconoció públicamente cómo el contexto global afectó su bienestar emocional.

“Como cualquier padre, la pandemia me ha provocado ansiedad”, afirmó entonces, subrayando que una de sus mayores preocupaciones estaba relacionada con el bienestar de sus hijos. “Preocupado por cómo están mis propios hijos, por la salud de mi familia y por cómo vamos a superar esta situación”, añadió en esa oportunidad.

A pesar de reconocer sus privilegios, el artista fue claro al señalar que no todas las familias contaban con las mismas herramientas para enfrentar la crisis. “Puedo proteger a mis hijos de la mayoría de mis preocupaciones, pero para muchas familias no es así”, reflexionó.

En ese mismo espacio, Ricky Martin puso sobre la mesa una reflexión más amplia sobre la importancia de la salud mental en los hogares, especialmente en lo que respecta a padres y cuidadores. “Demasiados niños están sufriendo preguntándose cómo van a sobrevivir un día más. Para hacer lo mejor por los niños, tenemos que mejorar la salud mental de los progenitores. Cuando apoyamos a las madres, padres y cuidadores, apoyamos a los niños y a los jóvenes”, señaló.

Con su testimonio en Madrid, Ricky Martin no solo ofreció un concierto memorable, sino que reafirmó su compromiso con la visibilización de la salud mental, demostrando que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fortaleza y liderazgo.