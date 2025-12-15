Lyn May revela por qué Karol G no logró su icónico split en 'Tropicoqueta'

Lyn May fue una de las figuras invitadas por Karol G para aparecer en el álbum, una producción que va mucho más allá de un video musical convencional.

La colaboración entre Karol G y Lyn May se convirtió en uno de los momentos más comentados del lanzamiento de Tropicoqueta, el más reciente proyecto audiovisual de la cantante colombiana. Aunque muchos esperaban ver a la “Bichota” ejecutar el famoso paso de baile que ha inmortalizado a la vedette mexicana durante décadas, fue la propia Lyn May quien aclaró por qué ese movimiento no llegó a concretarse y, al mismo tiempo, llenó de elogios a la artista paisa.

Se trata de una mini película de más de 13 minutos que reúne referentes del imaginario tropical de la segunda mitad del siglo XX, mezclados con guiños a la cultura pop contemporánea, entre ellos la aparición del hijo del legendario luchador Blue Demon. El resultado es una propuesta visual cargada de nostalgia, sensualidad y homenaje a una estética que marcó época.

Tras su participación en el proyecto, la vedette mexicana compartió en su cuenta de Instagram sus impresiones sobre la experiencia de trabajar con la cantante colombiana. En su mensaje, Lyn May destacó el nivel de disciplina y profesionalismo de Karol G, subrayando el esfuerzo que hay detrás de su éxito actual. “Karol ha trabajado para convertirse en una profesional… toma clases de baile, tiene la mejor coreógrafa y se ve que hace mucho ejercicio, su transformación física y artística es de aplaudirse”, escribió la artista.

Las imágenes publicadas por Lyn May junto a Karol G rápidamente llamaron la atención de los seguidores de ambas, pero fue una entrevista posterior con el canal Imagen TV la que reveló uno de los detalles más curiosos del encuentro: el intento de enseñar a la colombiana el famoso split, uno de los movimientos más emblemáticos del repertorio de la vedette.

En esa conversación, Lyn May explicó con franqueza por qué el paso no pudo realizarse durante la grabación. “Le enseñé el split pero no lo hizo. Es que es un paso que lleva tiempo. No cualquiera lo hace”, afirmó, dejando claro que se trata de una técnica que requiere preparación específica y años de práctica.

El split ha sido la marca registrada de Lyn May desde la década de los setenta, cuando sus presentaciones en cabarets y centros nocturnos alcanzaban su punto culminante con ese movimiento. El ritual era casi sagrado: la vedette tomaba el proscenio, preparaba su cuerpo y, en un solo impulso, abría las piernas hasta caer en una tijera perfecta sobre el piso. Para elevar aún más el impacto, al mismo tiempo su cabeza avanzaba hacia el pie que quedaba al frente, una combinación de fuerza, elasticidad y control corporal que dejó huella en la historia del espectáculo tropical.

Por eso, como ella misma lo explicó, no se trata de un paso sencillo ni replicable de forma inmediata, incluso para una artista con la preparación física de Karol G. Sin embargo, lejos de minimizar su talento, Lyn May se mostró generosa en sus declaraciones y dejó uno de los reconocimientos más importantes que puede otorgar alguien de su trayectoria.

La vedette no dudó en colocar a la cantante colombiana en lo más alto del universo del cabaret tropical. “Ella sí es vedette”, sentenció, una frase breve pero cargada de significado dentro de ese mundo artístico, donde el término implica presencia escénica, disciplina, sensualidad y conexión con el público.

Además, Lyn May destacó que uno de los momentos más gratificantes de esta experiencia fue sentirse reconocida por el público colombiano. Según contó, durante la grabación recibió aplausos y muestras de cariño, algo que reafirma el alcance transgeneracional de su figura y el impacto que aún conserva fuera de México.

Tropicoqueta no solo ha sido celebrado por su propuesta visual y musical, sino también por lograr un encuentro simbólico entre distintas generaciones del espectáculo latino. La interacción entre Karol G y Lyn May sintetiza ese puente: una artista contemporánea que rinde homenaje a las raíces del entretenimiento tropical y una leyenda viva que reconoce, sin reservas, el talento y la dedicación de una nueva figura femenina de la música.

Aunque el split no llegó a concretarse, el mensaje fue claro: el respeto, la admiración mutua y el reconocimiento artístico marcaron una colaboración que ya quedó registrada como uno de los momentos más comentados del proyecto.