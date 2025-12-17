Paulina Rubio desata críticas: tuvo retraso de dos horas y concierto de menos de una hora

Aunque la cantante mexicana venía de una aplaudida actuación en el Teletón de Chile, su regreso a los escenarios nacionales no estuvo exento de controversia.

Paulina Rubio volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su presentación en Aguascalientes, donde decenas de asistentes expresaron su inconformidad por la duración y el retraso de su show.

El episodio ocurrió durante la Feria Nacional de la Guayaba, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. La llamada “Chica Dorada” fue anunciada como uno de los actos principales del Teatro del Pueblo, lo que generó altas expectativas entre el público que acudió para escuchar en vivo los temas más representativos de su carrera. Sin embargo, según reportes de medios locales y testimonios de asistentes, el concierto no se desarrolló conforme a lo esperado.

De acuerdo con la información difundida, Paulina Rubio habría salido al escenario con un retraso cercano a las dos horas. Aunque inicialmente se especuló que la demora obedeció a problemas logísticos, la situación provocó molestia entre los fans, quienes permanecieron esperando hasta las 23:21 horas para que finalmente iniciara el espectáculo.

La inconformidad no solo estuvo relacionada con la hora de inicio. Tradicionalmente, un concierto de una artista de la trayectoria de Paulina Rubio suele extenderse entre una hora y media y dos horas. No obstante, en esta ocasión el show tuvo una duración aproximada de 57 minutos, lo que intensificó las críticas y el descontento entre los asistentes.

Otro de los aspectos que generó mayor molestia fue la percepción de falta de explicación o disculpa pública por el retraso. Aunque la cantante expresó su alegría por presentarse ante el público de Aguascalientes, varios asistentes señalaron que no hubo un reconocimiento explícito del tiempo de espera, lo que fue interpretado como una falta de consideración hacia los fans.

Tras el evento, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio para canalizar las quejas. En la sección de comentarios de las publicaciones compartidas por asistentes, numerosos usuarios cuestionaron tanto la puntualidad como la brevedad del concierto, comparándolo con otros shows recientes de la intérprete.

Durante su presentación en Calvillo, Paulina Rubio interpretó un repertorio que incluyó algunos de sus mayores éxitos, aunque para muchos resultó insuficiente. El setlist estuvo conformado por canciones como “Causa y efecto”, “Lo haré por ti”, “Mi nuevo vicio”, “Nada fue un error”, un popurrí con “Baila Casanova”, “Si tú te vas” y “Boys will be boys”, además de “Te quise tanto”, “Yo no soy esa mujer”, “Golpes en el corazón”, “Ni rosas, ni juguetes”, “Dame otro tequila”, “El último adiós”, “Mío” y “Ni una sola palabra”.

Si bien la selección de temas abarcó distintas etapas de su carrera, la duración total del espectáculo dejó la sensación de que varios éxitos quedaron fuera del show. Para algunos asistentes, el concierto pareció más una presentación reducida que un espectáculo completo, especialmente considerando la relevancia del evento dentro de la feria.

Cabe recordar que, días antes, Paulina Rubio se presentó en Chile, donde recibió una respuesta positiva del público y anunció su intención de regresar con una gira en 2026. Ese antecedente ha llevado a algunos seguidores mexicanos a especular que la cantante podría hacer un anuncio similar en México y eventualmente ofrecer una presentación más extensa que compense la experiencia vivida en Aguascalientes.

Mientras tanto, la polémica reabre el debate sobre la duración, la puntualidad y las expectativas en los conciertos de artistas consolidados. Aunque Paulina Rubio sigue siendo una de las figuras más reconocidas del pop latino, lo ocurrido en Calvillo deja claro que el vínculo con el público también se construye a partir del respeto por su tiempo y la experiencia prometida sobre el escenario.