Rob Reiner y su hijo Nick protagonizaron una fuerte discusión horas antes del trágico crimen

La investigación por el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, sigue revelando detalles inquietantes sobre las horas previas al trágico suceso ocurrido el domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

Entre los elementos que ahora concentran la atención de las autoridades y de la opinión pública está una fuerte discusión entre el director de Hollywood y su hijo Nick Reiner, registrada la noche anterior durante una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O’Brien.

De acuerdo con información divulgada inicialmente por TMZ y confirmada posteriormente por dos fuentes a la revista People, padre e hijo protagonizaron un altercado visible durante la celebración privada del sábado por la noche. La discusión, descrita como “una fuerte pelea”, habría provocado que Rob Reiner, de 78 años, y su esposa abandonaran el evento antes de lo previsto.

Testigos citados por medios estadounidenses señalaron que el comportamiento de Nick Reiner, de 32 años, generó incomodidad entre los invitados. Una fuente cercana al evento declaró a People: “Nick estaba asustando a todos, actuando de forma extraña, no dejaba de preguntarles a todos si eran famosos”.

Otros asistentes indicaron a TMZ que el hijo del cineasta llegó a la fiesta con una vestimenta que desentonaba con el código formal del evento. Mientras la mayoría de los invitados vestía trajes elegantes y vestidos de gala, Nick apareció con una sudadera y ropa informal. Según los mismos testimonios, “deambulaba con su sudadera, no interactuaba con la gente, se mantenía apartado y era muy reservado”.

Tras el enfrentamiento, Rob y Michele Reiner se retiraron del lugar. No está claro en qué momento Nick abandonó la fiesta ni cuál fue su paradero inmediato después del evento.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que la relación con Nick atravesaba un momento delicado desde hacía varios meses. Según People, Michele Reiner había compartido con personas de confianza la angustia que sentía junto a su esposo por el estado de su hijo, a quien consideraban gravemente afectado por problemas de salud mental y presunto abuso de sustancias.

“Lo hemos intentado todo”, habría expresado la pareja en conversaciones privadas, reflejando la desesperación ante una situación que, según allegados, parecía no tener salida.

La tragedia se confirmó la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando los cuerpos sin vida de Rob y Michele Reiner fueron encontrados en su vivienda. De acuerdo con fuentes citadas por People, fue su hija menor, Romy Reiner, de 28 años, quien descubrió a la pareja y alertó a los servicios de emergencia alrededor de las 3:30 p. m., hora local. Para entonces, ya no había nada que los paramédicos pudieran hacer.

Romy informó a las autoridades que Nick había estado viviendo con sus padres y advirtió que lo consideraba “peligroso”, señalando que debía ser tratado como sospechoso. Poco después, el hijo del director fue detenido por las autoridades de Los Ángeles.

Actualmente, Nick Reiner permanece bajo custodia en el Centro Correccional Twin Towers, en Los Ángeles. Según confirmaron fuentes oficiales, se encuentra en aislamiento administrativo y bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Las autoridades aclararon que está detenido sin derecho a fianza, desmintiendo versiones iniciales que hablaban de una fianza de cuatro millones de dólares.

El caso continúa bajo investigación, mientras la industria del entretenimiento y el público siguen conmocionados por la muerte de una de las figuras más influyentes del cine estadounidense y por las circunstancias familiares que rodearon el crimen. Las autoridades han reiterado que, por ahora, no emitirán conclusiones definitivas hasta completar el proceso judicial.