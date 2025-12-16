Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de regreso tras encuentros en Argentina y Uruguay

Aunque ninguna de las partes ha confirmado una reconciliación, los recientes acercamientos entre la cantante colombiana y su expareja han despertado especulaciones en medios de América Latina y Europa.

El nombre de la colombiana vuelve a ocupar titulares, esta vez no solo por su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour, sino por los rumores de un posible reencuentro sentimental con Antonio de la Rúa, uno de los hombres más influyentes en su vida personal y profesional.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza durante el paso de Shakira por Colombia y Argentina, países donde interpretó Día de enero, una de las canciones más emblemáticas que escribió durante su relación con de la Rúa. Para muchos seguidores, la inclusión de este tema en el repertorio no fue un gesto casual, sino una señal cargada de simbolismo que conectó directamente con su historia personal.

El cierre de la gira en Argentina avivó aún más las conjeturas. Desde el escenario, la artista barranquillera afirmó sentirse “como en casa” y aseguró que con ese país la une “una historia de amor que comenzó hace muchos años”. Aunque no dio nombres ni detalles, parte del público interpretó estas palabras como una referencia directa a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación entre 1999 y 2010.

La prensa argentina ha ido más allá y ha hablado de encuentros públicos y privados entre ambos. El periodista y presentador Ángel de Brito aseguró haber coincidido con familiares directos de de la Rúa durante uno de los conciertos. Según su testimonio, el vínculo entre Shakira y su expareja se habría retomado desde hace tiempo. “Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira (…) Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”, afirmó el comunicador, agregando que la cantante se habría alojado allí junto a sus hijos.

Hasta ahora, no está claro si este acercamiento responde a asuntos estrictamente laborales o si existe una reconciliación sentimental. Cabe recordar que durante los años que compartieron como pareja, Antonio de la Rúa desempeñó un papel clave en la carrera internacional de Shakira, actuando como mánager y asesor estratégico en una etapa decisiva de su ascenso global.

La historia entre ambos comenzó en Buenos Aires, poco antes de que Shakira conquistara el mercado anglosajón con Laundry Service. Durante más de una década, su relación combinó lo personal con lo profesional, y de ese periodo surgieron canciones que hoy forman parte del cancionero más íntimo de la artista. Día de enero es, para muchos fans, el reflejo más claro de ese vínculo creativo y emocional.

Sin embargo, el final no fue sencillo. En 2010 anunciaron su separación y, aunque inicialmente se habló de una ruptura en buenos términos, la situación derivó en un conflicto legal de alto perfil. De la Rúa demandó a Shakira por una suma cercana a los 100 millones de euros, argumentando que su aporte a la gestión de la carrera de la cantante le daba derecho a una parte de sus ganancias. Los tribunales fallaron a favor de la artista en todas las instancias, al no existir contratos que respaldaran las reclamaciones.

Tras ese episodio, ambos tomaron caminos separados durante años. Shakira inició una nueva etapa junto a Gerard Piqué, relación que terminó de forma mediática y que dio origen a una de las fases más personales y públicas de su carrera reciente.

Hoy, el posible reencuentro con Antonio de la Rúa despierta curiosidad y debate. Mientras algunos lo interpretan como un cierre de ciclo o una reconciliación madura, otros prefieren la cautela ante la falta de confirmación oficial. Por ahora, lo único claro es que el pasado de Shakira sigue dialogando con su presente, tanto en su música como fuera de los escenarios.