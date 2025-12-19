Clima en Panamá: Se prevén lluvias moderadas a fuertes en varias provincias del país

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe registrarán olas entre 0.91 m y 1.72 m con periodos entre 6 y 8 segundos , por lo que se recomienda precaución . En el Pacífico , las olas oscilarán entre 0.61 m y 0.91 m con periodos entre 10 y 12 segundos .

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 19 de diciembre inició con condiciones inestables en distintas regiones del país, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que anticipa chubascos, aguaceros aislados y presencia de actividad eléctrica durante horas de la tarde.

En la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y chubascos o aguaceros aislados en Colón, Comarca Guna Yala, Norte y Este de Panamá, Norte de Panamá Oeste y comarca Emberá Wounaan Sambú.

Para la tarde se anuncian intervalos nublados y aguaceros aislados con actividad eléctrica, con probabilidad de ser de moderados a fuertes sobre Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan. También se prevén aguaceros puntuales de menor intensidad en sectores montañosos del resto del país.

Durante la noche se espera que persistan algunas lluvias hacia Panamá, Darién y la comarca Emberá, además de chubascos aislados al norte de Veraguas y Colón, mientras que el resto del territorio tendrá cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C, y en montañas y la Cordillera Central se mantendrán entre 23°C y 26°C.

En cuanto al viento, en la vertiente del Caribe y Pacífico Central predominarán direcciones Oeste, Noroeste y Norte, con velocidades de hasta 35 km/h en el sector marítimo y menores sobre tierra firme. En el resto del país prevalecerán direcciones oeste, suroeste y sur con velocidades de hasta 16 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe registrarán olas entre 0.91 m y 1.72 m con periodos entre 6 y 8 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.61 m y 0.91 m con periodos entre 10 y 12 segundos.

El informe añade que los índices UV-B alcanzarán valores máximos entre 05 y 09, considerados entre riesgo moderado y muy alto para la población.

Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo.

