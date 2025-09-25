Premios Juventud | Arranca operativo en Amador; inversión de carriles hacia Panamá Oeste comenzaría una hora antes

El subcomisionado de la Policía Nacional Eduardo Delgado dijo que está prohibido el ingreso de vendedores al área.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de las 6:00 a.m. de este jueves 25 de septiembre, agentes de tránsito y de la Policía Nacional iniciaron el operativo para garantizar la movilidad en Amador y otros puntos de la capital por los Premios Juventud.

James Vigil, teniente de operaciones de tránsito, dijo a TVN Noticias que el barrido que se hace es para asegurar que no haya autos estacionados en la vía principal y alguna actividad que se esté desarrollando. El cierre se mantiene en un área de Amador en dirección a isla Perico, desde la rotonda del Ministerio de Seguridad hacia el restaurante Pencas y no impide la entrada a la Calzada, porque no se va a mantener toda cerrada, solo el punto frente al Centro de Convenciones.

El cierre de la vía en frente del Centro de Convenciones de Amador será a las 8:00 a.m.

A los conductores que se dirigen a Panamá Oeste en horas de la tarde, dijo que se dará la inversión de carriles como está estipulado a las 2:30 p.m. y, en caso de ser necesario, se adelantará una hora antes, para no afectar a los que ingresen a Amador.

El subcomisionado de la Policía Nacional Eduardo Delgado dijo que está prohibido el ingreso de vendedores al área.

Solo podrán entrar al área cercana al centro de convenciones las personas que acudirán al evento.

Ayer, en una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó que 500 agentes policiales han sido destinados para garantizar la seguridad de este evento país, que ha traído importantes artistas.

Además, habrá policías que también estarán en las vías y coordinación con la Cruz Roja Panameña y el Cuerpo de Bomberos.