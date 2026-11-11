Panamá registra más de 4,000 trasplantes desde 1998 y reúne a 19 países para debatir sobre donación de órganos

Fernando Boyd Galindo destacó la importancia de la donación voluntaria y el acceso equitativo a los trasplantes durante una reunión iberoamericana que se celebra en Panamá.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, hizo un llamado a respetar la voluntad de las personas que deciden donar sus órganos y a garantizar que estos procedimientos se realicen bajo principios de solidaridad, transparencia y sin ningún tipo de explotación o tráfico de órganos.

Durante la Reunión 26 de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que tiene como sede a Panamá, el funcionario señaló que el país apuesta por la cooperación regional y el acceso equitativo, oportuno y transparente a los servicios de trasplante, además del respeto a las decisiones de los donantes y sus familiares.

Boyd Galindo recalcó que la donación debe mantenerse como un acto voluntario, altruista y solidario, alejado de cualquier práctica ilegal relacionada con el comercio de órganos. También agradeció a las organizaciones y delegaciones internacionales que participan en el encuentro.

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Por su parte, la directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega, informó que Panamá registra, desde 1998, un total de 1,079 trasplantes de riñón, 109 de hígado, 2,200 de córnea, seis de corazón y 800 trasplantes de células hematopoyéticas.

Ortega explicó que la donación de órganos, tejidos y células permite mejorar la calidad de vida y salvar a pacientes que necesitan estos procedimientos. Por ello, instó a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y comunicar su decisión a sus familiares.

El encuentro se desarrolla en el marco de la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, organizada por la Organización Panameña de Trasplantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Nacional de Trasplantes de España.

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En la actividad participan representantes de 19 países de América Latina, además de España y Portugal. Entre ellos se encuentran Andrea Villalobos, representante de la OPS/OMS en Panamá, y Beatriz Domínguez-Gil González, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes de España y presidenta de la Red/Consejo.

La instancia regional aborda estrategias y planes de acción relacionados con los marcos legales y la organización de los sistemas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en los países participantes.