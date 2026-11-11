Fabián Camargo nombrado como nuevo director del Sistema Penitenciario

En el comunicado, la entidad informó que la renuncia de Singh fue aceptada por la ministra de Gobierno , quien agradeció su labor y el tiempo dedicado al servicio de la institución.

El Ministerio de Gobierno designó a Fabián Camargo como nuevo director general del Sistema Penitenciario, luego de aceptar la renuncia de Chanan Singh, quien dejó el cargo por motivos personales.

La designación fue anunciada este miércoles 11 de noviembre de 2026, mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno, que indicó que Camargo asumirá la responsabilidad de dar continuidad a la gestión y al trabajo que desarrolla la institución.

En el comunicado, la entidad informó que la renuncia de Singh fue aceptada por la ministra de Gobierno, quien agradeció su labor y el tiempo dedicado al servicio de la institución.

Poco antes de anunciarse su reemplazo, Singh dejó entrever a los medios de comunicación que su renuncia respondía a diversas situaciones dentro del sistema con las que no está de acuerdo; además, señaló que ha solicitado la salida de los miembros de la Policía Nacional de los pabellones de los centros penitenciarios, pero no se ha tomado en consideración la recomendación.

Asimismo, dijo que cuando asumió el cargo se encontró con privados de libertad en condiciones que contravienen sus derechos, alegando que, aunque es cierto que cometieron un error y por ello están allí, se les debe respetar sus derechos, como una buena alimentación, seguridad, medicamentos y atención médica, entre otros que deben garantizarse.

Singh asumió el cargo el pasado 7 de julio, luego de la fuga masiva ocurrida en el Centro Penitenciario La Joyita, donde más de 190 presos se evadieron.