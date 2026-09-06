Apede ve positiva la declaratoria de emergencia ante El Niño, pero pide tomar acciones concretas

El gremio dijo que además estará atento a que los fondos utilizados durante este evento sean administrados públicamente y con transparencia.

Provincia de Panamá./La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se refirió este viernes a la declaratoria de estado de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El gremio considera que la medida es positiva; sin embargo, advierte que es importante tomar acciones concretas para reducir el impacto que puede afectar a la población, el agro y la economía.

El gremio informó que ha organizado un equipo para dar seguimiento a las medidas que adopte el Estado. “Queremos contribuir, desde nuestras distintas áreas de especialidad, a que las decisiones que se tomen sean oportunas, eficientes y lleguen a quienes realmente las necesitan”.

A su vez, indicaron que estarán atentos a que los recursos que se utilicen durante esta declaratoria de estado de emergencia “sean administrados públicamente y con transparencia, bajo los controles correspondientes”.

“Estamos entrando en un período decisivo. Los próximos meses representan una ventana de oportunidad para preparar al país frente a los escenarios que se anticipan para la estación seca. Por eso, más que generar alarma, este debe ser un momento para informar, orientar y actuar”, indicaron.

Agregaron que El Niño tampoco debe verse únicamente como un problema del sector agropecuario. "Estamos frente a un desafío nacional que puede impactar la disponibilidad de agua para consumo humano, la producción de alimentos, la industria, la generación de energía, la infraestructura, las operaciones del Canal de Panamá y, en consecuencia, nuestra economía y competitividad".