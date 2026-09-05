Idaan refuerza sistemas de bombeo en pozos de Bocas del Toro ante efectos de El Niño

En total, ocho pozos serán intervenidos. Hasta el momento, cuatro ya cuentan con nuevos equipos.

Provincia de Bocas del Toro./En la provincia de Bocas del Toro, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecuta medidas de preparación ante el comportamiento del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el suministro de agua potable.

La institución indicó que se están reforzando los sistemas de bombeo de varios pozos para aumentar su capacidad y contar con estas fuentes como respaldo ante eventuales afectaciones en las plantas potabilizadoras.

“El fenómeno va a afectar de manera diferente a cada provincia. En el caso de Bocas del Toro, en el Caribe, vamos a tener fuertes inundaciones que pueden provocar daños en nuestras áreas de captación de las plantas potabilizadoras”, dijo un funcionario del IDAAN en Bocas del Toro.

Debido al incremento de los caudales producto de las lluvias, la entidad también está reemplazando equipos de baja capacidad por otros de mayor potencia.

En total, ocho pozos serán intervenidos. Hasta el momento, cuatro ya cuentan con nuevos equipos, dos de ellos ubicados en Guabito y Puente Torre.

El Idaan informó que estos pozos funcionarán como fuentes de respaldo para los camiones cisterna en caso de que sea necesario suspender temporalmente las operaciones de las plantas potabilizadoras debido a inundaciones o daños en las áreas de captación.