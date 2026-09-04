Panamá Sin Fugas: Idaan reporta más de mil reparaciones de fugas de agua potable

El director del Idaan, Antonio Tercero González aseguró que el programa “Panamá Sin Fugas” continuará durante todo el año, debido a los resultados obtenidos desde su puesta en marcha.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha realizado más de mil reparaciones de fugas de agua potable desde el inicio del programa “Panamá Sin Fugas”, según informó el director de la entidad, Antonio Ernesto González.

El programa comenzó en octubre de 2025 con el objetivo de recuperar agua que se pierde en distintos puntos de la red y mejorar el suministro en comunidades que enfrentan dificultades de abastecimiento.

González explicó que, además de las más de mil reparaciones relacionadas con agua potable, se han ejecutado más de mil intervenciones en materia sanitaria en diferentes sectores.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en el área de Pedregal, específicamente sobre el río Tapia, donde se realizan labores para desviar una tubería de 24 pulgadas.

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De acuerdo con el director del Idaan, los trabajos forman parte de las acciones que se desarrollan en Panamá Este, particularmente en los corregimientos de 24 de Diciembre y Tocumen, incluyendo sectores como La Siesta y otras comunidades.

El funcionario destacó que la recuperación de agua permite reincorporar millones de galones a la red de distribución, con el propósito de mejorar el suministro y llevar el recurso a sectores más apartados.

González aseguró que el programa “Panamá Sin Fugas” continuará durante todo el año, debido a los resultados obtenidos desde su puesta en marcha.

Por otro lado, el Idaan advirtió que este sábado se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en los sectores de La Boca y Ancón.

Ante esta situación, la institución recomendó a los residentes de estas áreas tomar las medidas necesarias y almacenar agua con anticipación para afrontar la interrupción temporal del servicio.

Con información de Luis Jimenez