Panamá Oeste pierde cerca del 50 % del agua producida; Idaan atenderá más de 150 fugas en Arraiján

En total, se pierden en Panamá Oeste cerca de 73.5 millones de galones de agua al día por fugas y anomalías.

Arraiján, Panamá Oeste/Cerca de la mitad del agua potable producida diariamente en Panamá Oeste se pierde por fugas en las tuberías y otras anomalías del sistema, mientras numerosas comunidades enfrentan problemas de abastecimiento y baja presión.

De acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en la provincia se producen, en promedio, 147 millones de galones diarios, pero alrededor del 50 %, unos 73.5 millones de galones, no se aprovecha debido a las deficiencias de la red de distribución.

Ante este escenario, la institución puso en marcha en Arraiján el operativo 'Panamá Sin Fuga', mediante el cual pretende reparar más de 150 puntos previamente identificados y georreferenciados.

Las intervenciones comenzaron en Loma Cová, a un costado de la carretera Panamericana, donde cuadrillas y equipo pesado trabajaron en la reparación de una tubería rota que afectaba el suministro en las comunidades cercanas.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que la recuperación del agua perdida podría mejorar el servicio en sectores donde el suministro es irregular o llega con poca presión.

“Este programa busca recuperar agua que se pierde todos los días a causa de las fugas y que la población panameña tanto necesita. Este es un tema crucial que no se atendió en el pasado y que ayudará enormemente a las áreas donde no llega el recurso o la presión es muy baja”, expresó Orillac.

Más de 140 funcionarios atenderán las fugas

Por su parte, el director del Idaan, Antonio Tercero González, informó que el operativo cuenta con más de 140 funcionarios distribuidos en nueve cuadrillas, reforzadas con personal de la región metropolitana y del interior del país.

Los trabajos se desarrollarán simultáneamente en Arraiján cabecera, Cerro Silvestre, Vista Alegre, Juan Demóstenes Arosemena y Burunga. La institución señaló que priorizará las fugas con mayor impacto sobre la distribución.

“Nos desplazaremos en equipo donde haya mayor cantidad de fugas, con el respaldo de un personal técnico que realiza una labor titánica. Movemos los equipos durante la madrugada para no afectar el tránsito y llevamos varios días organizando los insumos necesarios para atender estas incidencias”, manifestó Tercero González.

El Idaan espera que las reparaciones permitan recuperar parte del caudal desperdiciado, estabilizar la presión y mejorar progresivamente el abastecimiento en distintos sectores de Arraiján.

Con información de Yiniva Caballero.