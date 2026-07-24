Zelenski se reunirá con Trump en Washington el martes

La relación entre Trump y Zelenski ha sido de altibajos, tras una discusión a gritos en el Despacho Oval en febrero de 2025 que causó estupefacción a nivel mundial.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington el martes, informó un funcionario de la Casa Blanca.

"Está previsto que el presidente Zelenski se reúna con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes", dijo el funcionario a la AFP el viernes bajo condición de anonimato.

Los mandatarios se reunirán el mismo día en que se celebrará en Washington un servicio funerario conmemorativo en honor del senador estadounidense Lindsey Graham, un decidido partidario de Ucrania que murió a principios de este mes a los 71 años.

Kiev no confirmó de inmediato la reunión de Zelenski con Trump ni si asistiría al homenaje a Graham.

Zelenski dijo el miércoles que había hablado con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, en un intento de reactivar las estancadas conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia que ya dura cuatro años.

Las negociaciones lideradas por Estados Unidos para resolver el conflicto se han quedado paralizadas mientras la atención de Washington se desviaba hacia la guerra con Irán.

Trump se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el mismo día que con Zelenski.

La relación entre Trump y Zelenski ha sido de altibajos, tras una discusión a gritos en el Despacho Oval en febrero de 2025 que causó estupefacción a nivel mundial, y luego unos encuentros más estrechos en los últimos meses.

El dirigente ucraniano mantuvo conversaciones con la influyente figura de la derecha estadounidense y confidente de Trump, Laura Loomer, en una nueva señal de distensión.

La comentarista ultraconservadora de 33 años, que cuenta con millones de seguidores en internet, ha abandonado recientemente su postura contraria a Ucrania.