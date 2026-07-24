Detienen provisionalmente a exrepresentante de Peña Blanca por presunto peculado de más de $400 mil

El caso está relacionado con la presunta malversación de fondos públicos destinados a proyectos de interés social durante el período 2019-2024. La extesorera deberá cumplir medidas cautelares distintas a la detención.

Chiriquí/Un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional de un exrepresentante del corregimiento de Peña Blanca, distrito de Müna, comarca Ngäbe-Buglé, tras imputarle cargos por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado.

Durante la audiencia realizada el jueves 23 de julio, el juez Víctor Serrano consideró que existen suficientes elementos que sustentan la posible comisión del delito y que persisten riesgos procesales, entre ellos el peligro de que el imputado no atienda el proceso judicial o pueda afectar los medios de prueba.

El tribunal también tomó en cuenta que el investigado, de 56 años, se desempeña actualmente como vicealcalde del distrito de Müna, condición que, según la decisión judicial, influye en la evaluación de esos riesgos. En la misma audiencia, el juez imputó cargos a una extesorera, de 43 años, quien enfrentará el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

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Como parte de las disposiciones impuestas, deberá presentarse a firmar los días 15 y 30 de cada mes y tendrá prohibido salir de la provincia de Chiriquí mientras continúe la investigación. Durante la diligencia también se legalizó la aprehensión de ambos imputados.

La investigación del Ministerio Público comenzó el 18 de octubre de 2024, luego de detectarse una presunta malversación de más de 400 mil dólares asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de obras de interés social durante el período 2019-2024.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los fondos públicos habrían sido utilizados de forma irregular, motivo por el cual abrió la investigación que derivó en la imputación de cargos contra el exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Peña Blanca. El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia por la fiscal anticorrupción Johana Osorio, mientras que los imputados fueron asistidos por defensores públicos.