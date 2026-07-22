Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, continuará detenido por seis meses

El Tribunal de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional contra Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, quien es procesado por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La fiscal superior anticorrupción, Patricia Herrera, señaló que la mayoría de los miembros del tribunal decidió mantener la decisión de la jueza de garantías, y Araúz se mantendrá detenido por seis meses, mientras duran las investigaciones, en un centro penitenciario de la localidad.

César Ruiloba, defensa legal de Araúz, señaló que se plantearon errores argumentativos de la jueza de garantías, así como cuestiones de fondo, críticas y errores del informe de Contraloría, que consideran importantes ser considerados para disminuir las circunstancias del tipo penal que plantea la fiscalía.

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"Le propusimos a los magistrados la posibilidad de cambiar la medida cautelar ofreciendo un arresto domiciliario con brazalete electrónico y la garantía de que íbamos a cumplir con las diligencias", explicó Ruiloba, señalando que esto fue rechazado por dos magistrados del Tribual que votaron a favor de mantener la detención provisional.

Destacó que el equipo de abogados presentará la documentación que sustenta los ingresos de Araúz con el fin de reducir el criterio de una posible fuga.

Araúz, que ejerció su cargo durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2014), también fue denunciado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República debido a una serie de irregularidades detectadas en un informe de auditoría del 9 de abril de 2026.

Según informó la institución, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el 30 de junio de 2026 y se basa en las actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).