Detectan a ciudadano boliviano requerido por delito contra la libertad sexual
El hombre se encontraba en tránsito hacia México cuando los controles migratorios en Tocumen confirmaron que mantenía una orden de arresto vigente.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano boliviano requerido por la justicia por un delito contra la integridad y la libertad sexual fue detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por el Servicio Nacional de Migración.
El hombre había llegado a Panamá procedente de Santa Cruz, Bolivia, y permanecía en tránsito con destino a Cancún, México.
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Durante las verificaciones realizadas en la terminal aérea, las autoridades confirmaron que mantenía vigente una orden de arresto relacionada con un delito contra la integridad y la libertad sexual.
Tras la detección, el ciudadano fue puesto a disposición de Interpol, que dará continuidad al procedimiento legal correspondiente.
El Servicio Nacional de Migración señaló que los controles migratorios permanecen activos y conectados con organismos internacionales para identificar a personas que mantengan requerimientos judiciales vigentes y ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.