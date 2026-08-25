El Niño 'muy fuerte': Panamá declara estado de emergencia y prevé una temporada seca más dura de lo normal

El estrés hídrico en las 11 cuencas del país ya está afectando el funcionamiento de las potabilizadoras y la generación de energía.

El gobierno nacional ha decretado el estado de emergencia por el desarrollo del fenómeno de El Niño, el cual, según los monitoreos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se encuentra en categoría muy fuerte y está evolucionando muy rápido.

Con esto, el Gobierno busca activar medidas de forma anticipada ante el deterioro de las condiciones climáticas previsto para los próximos meses.

La ministra Dinoska Montalvo señaló que este no es el primer estado de emergencia decretado por este motivo: ya en 2024 se activó uno similar, con intervenciones a nivel nacional en puntos críticos como Tonosí, donde, según explicaron, se logró contener una afectación que ocurría de forma recurrente en la zona.

"La emergencia no espera", señaló, al insistir en que el mecanismo busca dar capacidad de respuesta inmediata a las poblaciones que resulten impactadas, así como garantizar, por ejemplo, la instalación de abrevaderos en el Arco Seco para anticiparse a la sequía y respaldar a los productores de la zona.

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Comparó el fenómeno actual con una sequía anterior que golpeó fuertemente al sector ganadero y agropecuario, y señaló que este tipo de eventos climáticos "van dejando una huella en el tiempo" y tienden a repetirse según la época del año.

Pronóstico: sequía más severa de lo habitual

La ingeniera Luz Graciela Calzadilla, directora del Imhpa, detalló que 11 cuencas hidrográficas a nivel nacional se encuentran actualmente en situación de estrés hídrico. Añadió que El Niño se encuentra en una categoría de "muy fuerte" y ha evolucionado con rapidez.

Según su pronóstico, entre octubre y diciembre se alcanzará el pico de las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial, lo que adelantará la entrada de la temporada seca. A mediados de noviembre las lluvias comenzarán a escasear y en diciembre prácticamente no lloverá. Como resultado, la temporada seca, que se extiende de enero a abril, será "mucho más complicada", en un contexto que ya arrastra un déficit importante de lluvias durante la temporada lluviosa reciente.

La funcionaria proyectó que hacia finales de octubre la situación podría mejorar levemente, acercándose a los niveles normales de lluvia para ese mes, pero advirtió que la tendencia posterior apunta a una temporada seca más severa de lo habitual.

Otros efectos ya visibles

El estrés hídrico en las 11 cuencas del país ya está afectando el funcionamiento de las potabilizadoras y la generación de energía, según se informó durante la conferencia. Las autoridades también mencionaron afectaciones por inundaciones en la provincia de Bocas del Toro, así como impactos en las zonas agrícolas del país.