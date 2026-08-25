Detención provisional a hombre que asesinó a balazos a una mujer embarazada en Caimitillo

Según la investigación, el hombre disparó contra varias personas en el lugar, y una de las balas impactó a una mujer con ocho meses de embarazo , causándole la muerte y poniendo en riesgo la vida del bebé que esperaba.

Un hombre quedó detenido de forma provisional por su presunta vinculación con la muerte de una mujer embarazada, ocurrida el pasado 23 de agosto en el sector de Guarumal, corregimiento de Caimitillo.

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró la legalización de su aprehensión en una audiencia de solicitudes múltiples, así como la imputación de cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio en grado de tentativa. El tribunal ordenó su detención provisional al considerar que existían riesgos procesales que la Fiscalía expuso durante la audiencia.

El fiscal Jorge Luis Ferguson Araúz explicó que, según lo establecido hasta el momento, un episodio de celos del agresor hacia la pareja de la víctima fue lo que motivó el hecho.

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Agregó que durante la audiencia se conocieron actos de violencia previos del agresor hacia la pareja de la víctima, que no fueron denunciados en su momento y que, lamentablemente, desembocaron en este desenlace.

Ferguson detalló que el bebé pudo ser reanimado por el equipo médico que atendió a la mujer y que, actualmente, se encuentra en estado crítico en el Hospital del Niño.

Según la investigación, el hombre disparó contra varias personas en el lugar, y una de las balas impactó a una mujer con ocho meses de embarazo, causándole la muerte y poniendo en riesgo la vida del bebé que esperaba.