Ministerio de la Mujer brinda apoyo psicológico a familiares de joven embarazada asesinada

Panamá/El Ministerio de la Mujer brinda acompañamiento psicológico y social a los familiares de una joven de 29 años que murió en un hecho violento registrado en el sector de Guarumal, corregimiento de Caimitillo. La víctima estaba embarazada y su bebé permanece en condición delicada en un hospital.

Yaravis Almanza, psicóloga del Ministerio de la Mujer, explicó que un equipo interdisciplinario se trasladó al área para ofrecer primeros auxilios psicológicos a la madre de la víctima y a sus familiares más cercanos.

El Ministerio de la Mujer realiza un acompañamiento inmediato, apenas tenemos conocimiento de esta situación fatal, en la cual lamentamos. Desde nuestros equipos interdisciplinarios, psicólogas y trabajadoras sociales acompañan a los familiares dolientes en este momento tan difícil, sobre todo para prestar ese proceso de apoyo en los primeros auxilios psicológicos a la madre, en este caso, si hay hijos y demás familiares con nexos muy íntimos con la persona fallecida”, manifestó Almanza.

La especialista señaló que este respaldo no se limita a los primeros momentos posteriores al hecho, sino que también contempla el proceso que deberán enfrentar los familiares.

“Es fundamental el apoyo porque en estos momentos es un momento duro, fuerte, y el Ministerio de la Mujer se mantiene allí acompañándoles y también ayudándoles a ese proceso que enfrentan posteriormente”, expresó.

Bebé permanece hospitalizado

Almanza manifestó su esperanza de que el bebé de la joven pueda recuperarse y cuestionó el entorno de violencia en el que se produjo su nacimiento.

“Esperamos que este niño pueda salir adelante, pueda recuperarse; sin embargo, es muy impactante la forma en que tiene que venir a este mundo lleno de un entorno de violencia”, señaló.

La psicóloga instó a las mujeres cuya vida se encuentre en peligro a buscar ayuda.

“Instamos a la sociedad precisamente a buscar información, a hacer coaliciones de paz, a buscar siempre ese mensaje de alianza y de no a la violencia y a las mujeres específicamente a que busquen ayuda en cualquier contexto en que se encuentren y que su vida corra peligro”, dijo.

Segundo hecho: dejó a un bebé de cuatro meses en el lugar

Durante la entrevista también se abordó otro hecho violento en el que una mujer y un hombre fueron asesinados dentro de un automóvil en el denominado corredor de los pobres. Un bebé de cuatro meses quedó en el lugar.

Almanza pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y se desarrollen los procedimientos correspondientes.

“Lamentamos esta situación que se da muy cercanamente y ciertamente sí, este caso es un desenlace fatal para otra mujer también que muere en esta escena; sin embargo, esperamos que las autoridades competentes puedan constatar, sobre todo los entes investigativos puedan dar con los hechos que se dieron y que se pueda generar la justicia y los procesos que deben darse”, expresó.

Con información de Hellen Concepción.