Idaan amplía proyectos de agua potable en Changuinola y otros puntos de Bocas del Toro

Estas obras buscan mejorar la producción y distribución del vital líquido en distintos puntos de la provincia.

Changuinola, Bocas del Toro/El director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, informó que se encuentran en marcha trabajos para mejorar la planta potabilizadora de El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Tercero explicó que la institución desarrolla varios proyectos destinados a aumentar la capacidad de suministro de agua potable en la provincia, con una inversión que supera los 200 millones de dólares.

Entre las obras mencionó el proyecto Las Tablas-Guabito, que registra un avance significativo y ha permitido superar una capacidad de producción de 5 millones de galones de agua al día, según indicó el director del Idaan.

La intervención, agregó, no se limita a la planta potabilizadora de El Silencio, sino que también contempla trabajos en las potabilizadoras de Nuevo Paraíso, Quebrada Nigua y Almirante.

La autoridad señaló que, ante la necesidad de ampliar las fuentes de abastecimiento de agua potable, se trabaja en la construcción de pozos mediante sistemas de turbinas. Estas obras forman parte de las acciones que la institución desarrolla para atender la demanda de agua en la provincia.

El director del Idaan indicó que un plan similar se ejecuta en Isla Colón, donde se contempla la construcción de más de tres plantas potabilizadoras, incluida una planta desalinizadora, como parte de las alternativas para aumentar la disponibilidad de agua potable en el área.

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