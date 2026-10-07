Ifarhu fija hasta el 14 de octubre para entregar boletín de Becas de Excelencia

El requisito aplica tanto para estudiantes nuevos como vigentes de los programas de Becas de Concurso, Discapacidad y Puesto Distinguido.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes beneficiarios de los programas de Becas de Excelencia que tienen hasta el 14 de octubre de 2026 para presentar el boletín correspondiente al II trimestre.

El documento debe ser entregado en las sedes regionales, provinciales y comarcales del Ifarhu a nivel nacional.

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El requisito aplica tanto para estudiantes nuevos como vigentes de los programas de Becas de Concurso, Discapacidad y Puesto Distinguido.

La institución exhortó a los beneficiarios a cumplir con la entrega dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con el beneficio.

El Ifarhu advirtió que la falta de entrega del boletín puede ocasionar la suspensión de la beca, por lo que instó a los estudiantes a presentar la documentación antes de la fecha límite.