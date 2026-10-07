Muere hija de Paquita la del Barrio a poco más de un año de la partida de la cantante

Su fallecimiento ocurre poco más de un año y medio después de la partida de Paquita la del Barrio, quien murió el 17 de febrero de 2025 a los 77 años y dejó una extensa trayectoria en la música popular mexicana.

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, murió a los 47 años, según confirmó este miércoles 7 de octubre la familia a través de las redes sociales oficiales de la artista.

La noticia fue acompañada por un emotivo mensaje en el que la familia hizo referencia al reencuentro entre madre e hija tras la muerte de Paquita, ocurrida en febrero de 2025.

“Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo”, señala la publicación.

“Con profunda tristeza despedimos a Martha Elena Martínez Viveros, hija de nuestra querida Paquita la del Barrio”, agrega el mensaje, que destaca los lazos familiares y el recuerdo que permanecerá entre sus seres queridos.

Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente la causa de muerte de Martha Elena.

Su fallecimiento ocurre poco más de un año y medio después de la partida de Paquita la del Barrio, quien murió el 17 de febrero de 2025 a los 77 años y dejó una extensa trayectoria en la música popular mexicana.

La historia de Martha Elena y Paquita

Martha Elena nació en 1979 y era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita la del Barrio, por lo que además de ser su hija adoptiva, era su sobrina.

La propia Paquita contó en una entrevista que conoció a la pequeña cuando tenía aproximadamente cinco meses, durante una visita a su pueblo natal, Alto Lucero, Veracruz. La bebé atravesaba problemas de salud y, al verla en esas condiciones, decidió hacerse cargo de ella.

Paquita la llevó a Ciudad de México para recibir atención médica y, posteriormente, junto a su entonces esposo Alfonso Martínez, decidió criarla como una hija. La cantante relató que finalmente la registraron a su nombre.

A diferencia de su famosa madre, Martha Elena mantuvo durante buena parte de su vida un perfil alejado de los reflectores. Vivía en Veracruz y estaba dedicada principalmente a su familia. En los últimos años, sin embargo, acompañó a Paquita en algunos momentos y viajes relacionados con su carrera.

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Un nuevo golpe para la familia

La muerte de Martha Elena representa un nuevo golpe para la familia de Paquita la del Barrio, apenas 20 meses después del fallecimiento de la intérprete de “Rata de dos patas”, una de las figuras más reconocidas de la música popular mexicana.

Paquita, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, murió en su casa de Alto Lucero, Veracruz, el 17 de febrero de 2025. Su carrera estuvo marcada por canciones dedicadas al desamor y las relaciones sentimentales, convirtiéndola en una de las voces femeninas más populares de la música mexicana.

Ahora, el mensaje publicado en las redes de la artista despide a Martha Elena con una referencia al vínculo que mantuvo con su madre:

“Hoy no es un adiós, es un hasta luego. Porque algún día, en la eternidad, volverán a abrazarse”.

La familia pidió respeto y acompañamiento en este momento de duelo y concluyó el mensaje con una despedida: “Descansa en paz, Martha Elena. Que tu alma vuele libre y que el cielo sea el lugar donde nuevamente te encuentres con tu madre”.