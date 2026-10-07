IMA abre tienda permanente en Finca 11 de Changuinola: atenderá de martes a viernes

El director indicó que la tienda ofrecerá productos variados y que también será utilizada como punto de las Naviferias en diciembre.

Changuinola, Bocas del Toro/Los residentes de Finca 11 y comunidades cercanas de Changuinola, en Bocas del Toro, cuentan con una nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que funcionará de manera permanente para ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.

El establecimiento fue inaugurado este miércoles por el director del IMA, Nilo Murillo, quien confirmó que atenderá de martes a viernes, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Va a ser martes, miércoles, jueves y viernes. Esta tienda es permanente y va a ser del agrado de mucha otra gente que quizás no venía, pero van a venir”, expresó Murillo.

El director indicó que la tienda ofrecerá productos variados y que también será utilizada como punto de las Naviferias en diciembre.

La apertura forma parte de la expansión de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional, con el propósito de acercar los alimentos de la canasta básica a los consumidores.

Murillo agregó que el IMA continúa llevando sus ferias a comunidades de difícil acceso.

Con información de Luis Alberto Palacios.