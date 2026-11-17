Con el poder de fuego recuperado , Argentina enterró rápidamente las malas sensaciones que le dejaron la caída ante Uruguay y arrolló a Costa Rica .

Buenos Aires, Argentina/Argentina vapuleó este martes 7-0 a Costa Rica en un partido amistoso jugado en Córdoba (centro) y se recuperó de la derrota 2-1 ante Uruguay el viernes pasado.

Nicolás Paz (7' y 38'), Julián Álvarez (35' y 43'), Franco Mastantuono (47' y 88') y Alexis Mac Allister (77') anotaron los goles de la Albiceleste, en plena renovación tras el retiro internacional de Lionel Messi.

En el estadio Mario Kempes de Córdoba, el equipo que dirige Lionel Scaloni se recompuso de la derrota ante la Celeste en La Bombonera y ya había liquidado el partido en el primer tiempo, que terminó ganando 4-0.

“Representar a esta camiseta es lo máximo. Creo que estoy mejorando, divirtiéndome en el campo y con la calidad de jugadores que tenemos, de calidad increíble, se hace más fácil. Es increíble poder jugar en este equipo”, destacó Nico Paz, nacido en Tenerife, y al que le bastaron 45 minutos para ser una de las figuras del vicecampeón del mundo.

- Arrolladora -

Con algunas variantes con respecto a la oncena que jugó ante su vecino del Río de la Plata, este martes Argentina arrolló desde el comienzo a un equipo tico, dirigido por el exmundialista Bryan Ruiz, que se vio desbordado y poco pudo hacer para evitar la abultada derrota.

El lateral izquierdo Román Vega (Zenit San Petersburgo) y el volante Máximo Perrone fueron titulares por primera vez con la camiseta albiceleste.

También hicieron sus debuts en la selección argentina dos zagueros centrales, Mariano Troilo (Parma) y Aaron Anselmino (Chelsea).

Una asistencia de Julián Álvarez abrió la puerta a un zurdazo inatajable de Nico Paz para el 1-0, pero los ticos tendrían a continuación una enorme oportunidad para llegar al empate en un desborde de Taylor, que cedió para el derechazo de Josimar Méndez, pero se topó con una enorme tapada del Dibu Martínez.

- Tres goles en cinco minutos -

Tomó nota Argentina, corrigió, se adueñó del partido por completo y en la recta final del primer tiempo aceleró con una ráfaga de tres tantos en cinco minutos para noquear a su adversario.

Enzo Fernández hizo una buena apertura para Giay, que asistió a Julián Álvarez; acto seguido Nico Paz sentenció con un derechazo cruzado y nuevamente La Araña marcó el cuarto con una bomba furiosa al primer palo.

Con la goleada en el bolsillo al finalizar el primer tiempo, Scaloni dispuso variantes en el descanso y allí ingresó Franco Mastantuono, al que le alcanzó un par de minutos para anotarse en la cuenta con un tiro esquinado al primer palo.

Mac Allister aprovechó un grueso error en la salida visitante y anotó el sexto tanto de la Albiceleste, y Mastantuono completó el 7-0 con un tiro raso al primer palo del portero Patrick Sequeira.

“Cada vez que vengo (a la selección) lo hago con mucha ilusión, siempre soñé con vestir esa camiseta, y sé que puedo mejorar. Nosotros tenemos la guía de jugadores que han ganado todo con esta camiseta y siguen con las ganas de siempre”, dijo Mastantuono, una de las figuras del partido.

“Somos jóvenes con ganas de tirar para adelante, para que la selección siga creciendo”, agregó el delantero del Fiorentina.

Con el poder de fuego recuperado, Argentina enterró rápidamente las malas sensaciones que le dejaron la caída ante Uruguay y arrolló a Costa Rica.