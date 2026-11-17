Un grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de dialogar con autoridades y representantes del sector turístico para conocer las tendencias de la industria, sus necesidades y las oportunidades que se proyectan en el mercado laboral.

Ciudad de Panamá/El dominio del inglés ya no es suficiente para responder a las nuevas exigencias del sector turístico panameño. La llegada de visitantes de mercados emergentes, como Brasil, está impulsando la necesidad de contar con profesionales que manejen otros idiomas y desarrollen habilidades de atención al cliente y servicio.

Gloria de León, administradora de Turismo, destacó la importancia de que los jóvenes se preparen para comunicarse en diferentes lenguas, al considerar que el español y el inglés son fundamentales, pero contar con un tercer idioma representa una ventaja competitiva.

Por su parte, Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), señaló que es necesario ampliar la visión sobre la formación lingüística, ya que las oportunidades laborales del turismo no se limitan al manejo del inglés.

“Quiero destigmatizar el tema del inglés. Ya no es inglés, son idiomas en general y ya no basta con aprender un idioma adicional. Brasil pasa a ser un mercado importante para el sector turístico, entonces ya no es solamente inglés, ahora es portugués y otros idiomas”, explicó.

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Además de la preparación académica, los representantes del sector consideran que las habilidades blandas serán determinantes para quienes aspiren a incorporarse a esta actividad económica. La amabilidad, la vocación de servicio y la capacidad de atender a visitantes de distintas nacionalidades forman parte de las competencias que demanda la industria.

“Tenemos una marca país que dice que somos anfitriones del mundo, entonces, ¿qué es mejor que los estudiantes escuchen de primera mano lo que buscamos: que realmente sean gente amable, gente con vocación de servicio?”, indicó Concepción.

Las declaraciones se dieron este martes, durante un conversatorio en el que un grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de dialogar con autoridades y representantes del sector turístico para conocer las tendencias de la industria, sus necesidades y las oportunidades que se proyectan en el mercado laboral.

El encuentro también puso sobre la mesa la importancia de fortalecer la formación de las nuevas generaciones para responder a la diversificación de los mercados internacionales y aprovechar el potencial turístico de Panamá.

Con información de Jorge Quirós