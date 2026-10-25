Hoteles afectados, menos visitantes y empleos en riesgo: Cámaras de Turismo hablan del panorama que dejó el sismo

En Santa Catalina , uno de los puntos turísticos de Veraguas, varios restaurantes, bares y hoteles han comenzado a retomar sus servicios, mientras algunos operadores turísticos vuelven a ofrecer sus actividades.

Las cámaras de turismo de Pedasí, en Los Santos; Mariato y Santa Catalina, en Veraguas; y Coclé se reunieron en Santiago para evaluar las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la actividad turística y coordinar acciones para la recuperación económica de las zonas impactadas.

Los representantes del sector señalaron que los daños no se limitan a las infraestructuras de hoteles, restaurantes y otros establecimientos, sino que también alcanzan las operaciones comerciales, el empleo y las comunidades donde residen los trabajadores.

Rodrigo Báez, presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, explicó que se están elaborando inventarios de las empresas afectadas, tanto por daños en sus instalaciones como por las dificultades para mantener sus operaciones ante la disminución de visitantes.

"El impacto del terremoto ha sido muy fuerte en nuestras áreas y definitivamente la economía se ha visto afectada, ya que no se están generando los flujos de turistas y mucho menos el empleo", indicó Báez.

En Mariato ya se cuenta con un inventario preliminar, mientras que en Santa Catalina también se adelanta un levantamiento de información para documentar los daños y sustentar las solicitudes de apoyo ante las autoridades.

Báez destacó que aproximadamente el 95 % de los emprendimientos afectados que han identificado corresponden a micro y pequeñas empresas, por lo que consideró necesario coordinar esfuerzos para impulsar la recuperación del sector en las provincias centrales.

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Santa Catalina comienza a reactivar sus actividades

En Santa Catalina, uno de los puntos turísticos de Veraguas, varios restaurantes, bares y hoteles han comenzado a retomar sus servicios, mientras algunos operadores turísticos vuelven a ofrecer sus actividades.

Juan Gordón, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Catalina, explicó que el sector trabaja en un censo para determinar la magnitud de los daños. Para esta tarea, han recibido apoyo de estudiantes de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), quienes participan en el levantamiento de información.

El registro contempla no solo los establecimientos comerciales, sino también las viviendas afectadas y la situación de los trabajadores del sector turístico, muchos de los cuales residen en comunidades cercanas.

Gordón indicó que, paralelamente a la reapertura de los negocios, se organizan iniciativas de apoyo económico destinadas a ayudar a las familias a reparar sus viviendas y regresar a sus hogares, luego de que algunas tuvieran que permanecer en espacios temporales.

El representante señaló que la reactivación de los establecimientos también contribuye a dinamizar la economía local y a generar oportunidades para las personas que dependen de la actividad turística. Entre las actividades que se han reactivado se encuentran restaurantes, hoteles, bares y touroperadores que realizan paseos a la isla Coiba.

Coclé reporta avances en la recuperación

En la provincia de Coclé, el presidente de la Cámara de Turismo, Abraham Girón, indicó que las primeras evaluaciones identificaron alrededor de 20 establecimientos de hospedaje con algún tipo de afectación, aunque varios han logrado resolver los daños y retomar sus operaciones.

Sin embargo, advirtió que algunos hoteles de la ciudad de Penonomé presentan daños severos y que, de acuerdo con su valoración, podrían requerir demolición y reconstrucción.

Girón señaló que gran parte de los hoteles de playa en Río Hato y los establecimientos del Valle de Antón se encuentran funcionando. No obstante, algunos atractivos turísticos afectados permanecen cerrados hasta nueva orden.

Pese a las dificultades, el representante considera que la provincia ha avanzado en su recuperación y mantiene condiciones para recibir visitantes interesados en el turismo de playa, montaña y agroturismo, aunque es necesario verificar la disponibilidad y las condiciones de cada establecimiento.

"Podemos decir que el ambiente está propicio para que todo aquel que quiera disfrutar de un agroturismo, de un turismo de playa, como de montaña, en estos momentos hay movimiento para recibir a cualquier visitante", resaltó el representante.

Las cámaras de turismo coincidieron en la importancia de mantener los inventarios de daños y gestionar apoyo para los negocios y las familias afectadas. La recuperación del sector dependerá tanto de la rehabilitación de las infraestructuras como de la reactivación de la demanda turística y del empleo en las comunidades.

Información de Ney Castillo

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