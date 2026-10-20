Temblor en Panamá: Santa Catalina comienza a recibir turistas y retoma la pesca

Mientras algunas instalaciones turísticas continúan con reparaciones, otros negocios se preparan para recibir visitantes este fin de semana y durante las fiestas patrias.

Veraguas./En un restaurante de Santa Catalina, los platos vuelven a salir de la cocina, aunque todavía no está disponible todo el menú. Algunos vecinos han llegado a comprar comida y también han regresado turistas. Tras el terremoto del pasado 9 de octubre, estos primeros clientes representan un paso para los comerciantes que intentan recuperar su actividad.

“Muy duro, muy duro. Ya íbamos a cumplir un año de estar aquí cuando pasó lo del temblor”, relató Emigdio Reuter dedicado a la venta de comida en esta comunidad de Veraguas.

Pese a las dificultades, ha comenzado a atender nuevamente, con comida del día y algunos platos de la carta. Entre sus clientes recientes mencionó a visitantes de Alemania, Francia y Estados Unidos.

“Hoy empezaron a llegar los locales apoyándonos. Ya empezamos a vender comida del día y algunos platos de la carta, que no los tengo todos. Y ahí vamos empezando”, contó.

Santa Catalina, reconocida dentro y fuera de Panamá por sus olas para el surf, empieza a reactivar sus restaurantes y alojamientos. Mientras algunas instalaciones turísticas continúan con reparaciones, otros negocios se preparan para recibir visitantes este fin de semana y durante las fiestas patrias.

David Remollini, residente de la comunidad desde 1998 y propietario de El Oasis Surf Camp, espera que las reservaciones se traduzcan en la llegada de huéspedes.

“Ya tenemos algunas confirmaciones. Mañana vienen nuestras primeras reservas y estamos reconfirmando la reserva para fiestas patrias”, explicó.

El movimiento aún está acompañado por la incertidumbre que dejaron las cancelaciones. “Que no son muchas, hemos tenido bastantes cancelaciones, pero ahí tenemos una buena cantidad de reservas que van a seguir, que sí van a llegar”, expresó Bortolutti.

El empresario aseguró que su establecimiento está preparado para atender a los turistas y confía en que regresen poco a poco.

La recuperación también comienza a sentirse en la pesca. Tres embarcaciones ya han retomado sus faenas y se espera que otros pescadores se incorporen progresivamente.

El regreso de clientes y las primeras salidas al mar marcan el reinicio de dos actividades de las que depende la economía de Santa Catalina. Sin embargo, la emergencia sigue presente; según la Autoridad de Turismo de Panamá, parte de los trabajadores del sector perdió sus viviendas en comunidades cercanas como El Hicaco, Farfán y Lagartero.

Con información de Ney Castillo.