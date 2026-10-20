Parque Nacional Coiba refuerza su vigilancia marítima con nueva embarcación

La institución recordó que la conservación del parque es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de residentes y visitantes.

El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina cuentan con una nueva embarcación para reforzar las labores de control, vigilancia y protección de sus ecosistemas marinos y la biodiversidad.

La embarcación tipo dinghy fue adquirida mediante el Fondo Coiba, con una inversión de B/.48,000, y recibida por el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino B.

El equipo tiene 17 pies de eslora, un motor Mercury de cuatro tiempos con una potencia de 75 caballos de fuerza (HP), equipamiento completo y un remolque.

La incorporación de esta embarcación busca fortalecer las acciones de vigilancia en esta área protegida, considerada de alto valor para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.

En tanto, el Ministerio de Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, evitando actividades que puedan afectar los ecosistemas y las especies que habitan en esta área natural.

La institución recordó que la conservación del parque es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de residentes y visitantes.

Quienes detecten anomalías, sucesos o situaciones que puedan poner en riesgo el área protegida pueden presentar sus reportes a través de la línea gratuita 311, el webchat disponible en el sitio web de MiAMBIENTE o las redes sociales oficiales de la institución.