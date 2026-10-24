Familia pide evaluación de afectación por el terremoto; reportan tres viviendas con daños en Santiago

Ante esta situación, la familia pide a las autoridades que realicen una i nspección técnica de las tres casas para determinar sus condiciones estructurales y establecer si pueden seguir siendo habitadas o si necesitan reparaciones.

Veraguas/Un grupo familiar en la barriada San Martín en Santiago, provincia de Veraguas, solicita la evaluación de tres viviendas que presentan grietas y daños en sus estructuras tras el terremoto del pasado 9 de octubre, con el fin de determinar si son seguras para habitar o si requieren reparaciones.

Emiliano Morales explicó que su hermana tuvo que trasladarse a la casa de su hija debido a las condiciones de su vivienda, que presenta numerosas grietas y que, según teme la familia, podría colapsar ante otro movimiento sísmico fuerte.

Puede leer: UTP reanudará clases virtuales en su Centro Regional de Azuero desde el lunes 26 de octubre tras los sismos

Morales también señaló que un muro perteneciente a un vecino sufrió daños y quedó agrietado en distintos puntos durante el sismo.

"Ninguna persona, ninguna autoridad se ha acercado acá con nosotros, pues, a ver qué es lo que le pasa con la casa, porque mi hermana tuvo que irse donde la hija, porque esa casa está muy raja", explicó Morales.

Por su parte, Julio Díaz indicó que otra de las viviendas de la familia también presenta grietas considerables, al igual que el muro de la cerca frontal.

Ante esta situación, la familia pide a las autoridades que realicen una inspección técnica de las tres casas para determinar sus condiciones estructurales y establecer si pueden seguir siendo habitadas o si necesitan reparaciones.

Información de Ney Castillo

Otras notas que le pueden interesar: