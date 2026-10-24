UTP reanudará clases virtuales en su Centro Regional de Azuero desde el lunes 26 de octubre tras los sismos

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunció que a partir del lunes 26 de octubre de 2026 se reanudarán las clases en modalidad virtual en el Centro Regional de Azuero, una de las sedes afectadas por los eventos sísmicos registrados en el país.

Así lo informó la institución mediante el comunicado. La universidad indicó que la medida da seguimiento a las acciones adoptadas en ese centro regional tras los sismos.

Según la UTP, la modalidad virtual permitirá dar continuidad al proceso académico mientras se mantienen las evaluaciones y acciones necesarias para avanzar, “de manera progresiva y segura”, hacia el retorno a las actividades presenciales.

Atención a estudiantes afectados

La universidad aseguró que los estudiantes que enfrenten situaciones que limiten su participación o continuidad académica serán atendidos de manera particular, según las circunstancias de cada caso. La institución indicó que buscará brindarles orientación y apoyo para que puedan culminar el semestre.

Regreso a las aulas

La UTP señaló que continuará realizando los esfuerzos necesarios para restablecer las actividades presenciales en el centro tan pronto como las condiciones lo permitan. También afirmó que buscará que las actividades académicas se desarrollen conforme al calendario vigente.

El comunicado cierra con un agradecimiento a estudiantes, docentes y colaboradores por su comprensión y disposición durante este proceso.