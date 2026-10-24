Nueva potabilizadora de Arraiján alcanza un 77 % de avance; producirá 40 millones de galones diarios

Desde su diseño, se contempla una futura ampliación de la capacidad de producción a 60 millones de galones diarios.

Arraiján, Panamá Oeste/Un avance físico del 77.41 % registra el proyecto de la planta potabilizadora José G. Rodríguez, ubicada en Howard, distrito de Arraiján, cuya capacidad de producción será de 40 millones de galones diarios para el distrito de Arraiján.

Antonio Tercero González, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), visitó el proyecto y realizó un recorrido por distintos sectores de la obra.

Durante el recorrido, inspeccionó el pozo de succión de la estación de toma de agua cruda antes de su llenado. Esta estructura permitirá captar el agua del lago y enviarla hacia la potabilizadora. Sobre los cuatro conjuntos motorbomba, señaló que desde abril a la fecha se han instalado los cuatro sistemas. En estas instalaciones también avanza la impermeabilización para reforzar su protección y durabilidad.

Por otro lado, la línea de aducción de 60 pulgadas, con una extensión de 18 kilómetros, alcanza un 97.5 % de avance. Actualmente, se realizan las labores de interconexión con la estación de bombeo.

Desde su diseño, se contempla una futura ampliación de la capacidad de producción a 60 millones de galones diarios.

En Cerro Galera, el tanque de almacenamiento de 4 millones de galones registra un avance del 99.70 %, mientras que su línea de conducción de 24 pulgadas y 1.2 kilómetros está al 100 %. En este componente se iniciaron las labores finales de adecuación de la vía asfaltada y los preparativos para la limpieza del tanque.

Tercero González explicó que este proyecto se complementa con la rehabilitación de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, para abastecer a La Chorrera, y las labores del canal de Panamá en la planta de Las Mendozas. Las intervenciones buscan ampliar la producción de agua para atender los problemas de abastecimiento por la creciente demanda de la población de Panamá Oeste.

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