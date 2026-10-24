CSS realizará jornada extraordinaria de mamografías y pruebas de PSA este fin de semana

Para las mamografías se habilitarán hasta 24 cupos diarios por instalación de salud , mientras que las pruebas de PSA se ofrecerán a libre demanda.

La Caja de Seguro Social (CSS) realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre una jornada extraordinaria de salud para facilitar el acceso a mamografías y pruebas de antígeno prostático específico (PSA), como parte de la campaña “Cuidarme es cuidar a los míos”.

La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en instalaciones de salud de distintas provincias del país, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

La CSS informó que los asegurados no necesitan referencia médica para acceder a los servicios. Solo deben presentar su documento de identidad personal.

Para las mamografías se habilitarán hasta 24 cupos diarios por instalación de salud, mientras que las pruebas de PSA se ofrecerán a libre demanda.

¿Dónde se realizarán los exámenes?

La jornada se desarrollará en las siguientes instalaciones de salud:

Panamá Metro: Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, y Policlínica Dra. Cecilia Guerra, en San Antonio. Esta última no ofrecerá el servicio el domingo 25 de octubre.

Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, y Policlínica Dra. Cecilia Guerra, en San Antonio. Esta última no ofrecerá el servicio el domingo 25 de octubre. Panamá Este: Hospital de Chepo.

Hospital de Chepo. Panamá Oeste: Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, y Policlínica Juan Vega Méndez, en San Carlos.

Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, y Policlínica Juan Vega Méndez, en San Carlos. Colón: Policlínica Nuevo San Juan y Policlínica Dr. Hugo Spadafora.

Policlínica Nuevo San Juan y Policlínica Dr. Hugo Spadafora. Coclé: Policlínica Manuel de Jesús Rojas y Policlínica Manuel Paulino Ocaña.

Policlínica Manuel de Jesús Rojas y Policlínica Manuel Paulino Ocaña. Los Santos: Policlínica Dr. Miguel Cárdena Barahona.

Policlínica Dr. Miguel Cárdena Barahona. Veraguas: Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez.

Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez. Chiriquí: Policlínica Pablo Espinosa, Hospital Dionisio Arrocha y Hospital Dr. Rafael Hernández.

Policlínica Pablo Espinosa, Hospital Dionisio Arrocha y Hospital Dr. Rafael Hernández. Bocas del Toro: Hospital de Almirante.

La institución exhortó a la población asegurada a aprovechar esta jornada y priorizar los controles preventivos, que pueden contribuir a la detección oportuna de enfermedades y al cuidado de la salud.