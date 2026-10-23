Entregan nuevas viviendas a familias damnificadas en Veraguas

La emoción marcó el momento en que Doris Sánchez recibió su casa, donde podrá comenzar una nueva etapa junto a su familia, incluido uno de sus hijos que tiene discapacidad.

Doris Sánchez, residente de la comunidad de Quebrada Grande, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, recibió las llaves de su nueva vivienda luego de perder su hogar a causa del sismo del pasado 9 de octubre. Tras pasar 15 días junto a su familia en una carpa, ahora podrá dormir bajo un techo seguro con sus hijos.

La emoción marcó el momento en que Sánchez recibió su casa, donde podrá comenzar una nueva etapa junto a su familia, incluido uno de sus hijos que tiene discapacidad.

“Hoy me entregaron las llaves de mi casa para mí, para mis hijos, y me siento muy contenta. Lloré de la emoción porque nunca pensé tener tantas cosas hermosas”, expresó.

La damnificada relató las dificultades que enfrentó durante los días que permaneció en una carpa, durmiendo en el suelo y expuesta a la lluvia, la suciedad y la tierra. Para ella, contar nuevamente con una vivienda representa un alivio después de la incertidumbre que vivió tras el movimiento telúrico.

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Durante una visita a esta comunidad, ubicada al sur del distrito de Soná, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que de las 55 viviendas afectadas en el sector, ya se trabaja en 15. Aseguró que el equipo de la institución permanecerá en la comunidad hasta completar la construcción de la última casa que sea necesaria.

El ministro explicó que el tiempo estimado para levantar una vivienda es de aproximadamente 10 días, dependiendo del tipo de construcción. No obstante, indicó que a partir de la próxima semana se reforzará el proceso de evaluación para establecer un censo más preciso y determinar cuáles casas requieren reconstrucción y cuáles pueden ser reparadas.

Jované también señaló que los trabajos se desarrollan simultáneamente en cinco provincias afectadas por el sismo. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una cifra definitiva sobre el total de viviendas que deberán construirse, debido a que los datos continúan actualizándose conforme avanzan las evaluaciones.

Mientras las autoridades mantienen el levantamiento de información y las labores de reconstrucción, familias como la de Doris comienzan a recuperar la tranquilidad de tener un hogar donde resguardarse y reunirse nuevamente bajo un mismo techo.

Con la información de Ney Castillo