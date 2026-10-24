Artesanos de Coclé esperan reprogramación de festivales tras el sismo

La cancelación de los festivales 'Toro Guapo' y 'Sombrero Pinta'o' afecta las ventas de emprendedores, que esperan recuperar el movimiento comercial y turístico de la región.

Provincia de Coclé./En el mercado municipal de Penonomé, artesanos y emprendedores resienten el impacto económico tras la cancelación de festivales y desfiles en la provincia de Coclé, luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Entre las actividades suspendidas están el Festival del Sombrero Pinta'o, en La Pintada, y el Festival Nacional del Toro Guapo, en Antón, eventos que cada año contribuyen al movimiento turístico y comercial de la región.

Ante esta situación, los comerciantes esperan que las actividades sean reprogramadas para impulsar las ventas y apoyar la economía de quienes dependen de la comercialización de productos típicos.

“Estamos impactados por ese asunto, porque con eso se mueve la economía acá en Coclé. Esperemos que se haga en otra fecha, pero que se haga. Todo depende de lo que el Gobierno decida”, manifestó Ismael Gordón, artesano, sobre la cancelación del Festival del Sombrero Pinta'o.

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Gordón agregó que esta temporada representa una oportunidad importante para la venta de artículos tradicionales.

“Para esta época se venden productos típicos: sombreros, cutarras, polleras, montunos. El terremoto ha impactado mucho en este rubro que vendemos”, expresó.

Pese a las cancelaciones, el mercado municipal continúa recibiendo visitantes interesados en adquirir artesanías. Algunos compradores incluso viajan desde la ciudad de Panamá para encontrar piezas típicas a precios accesibles.

“Tengo un evento y vine a Penonomé, vengo de la ciudad. Aquí dan buen precio y son buenos sombreros”, comentó Minerva Medina, visitante.

Los artesanos mantienen la expectativa de que las actividades puedan realizarse en nuevas fechas, con el objetivo de recuperar las ventas y atraer visitantes a la provincia.

Con información de Natali Reyes.