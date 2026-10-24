Refrendan segunda planilla de fondos para atender a comunidades afectadas por el sismo

Las juntas comunales y alcaldías forman parte de los esfuerzos para canalizar ayuda y atender las necesidades de las familias damnificadas.

El Gobierno Nacional desembolsará una nueva partida a juntas comunales y alcaldías para apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. El contralor Anel 'Bolo' Flores indicó que la segunda planilla de desembolsos fue refrendada este viernes y se espera que los recursos comiencen a depositarse en las cuentas de las autoridades locales a primera hora del lunes.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la primera planilla contempló un desembolso de $2 millones 480 mil, mientras que la segunda supera el millón de dólares. Sin embargo, no se precisó el monto exacto de esta nueva partida.

Los recursos están destinados a respaldar las acciones de asistencia en las comunidades afectadas por el sismo, que provocó daños en viviendas e infraestructuras, principalmente en las provincias centrales.

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Las juntas comunales y alcaldías forman parte de los esfuerzos para canalizar ayuda y atender las necesidades de las familias damnificadas.

Durante sus declaraciones, el funcionario también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y concentrar los esfuerzos en ayudar a la población afectada. Advirtió sobre el uso de este tipo de tragedias con fines políticos y sostuvo que la prioridad debe ser responder a las necesidades de las personas que atraviesan esta situación.

Asimismo, agradeció la solidaridad de los panameños y destacó las donaciones recibidas en los centros de acopio, entre ellas dinero, agua y otros artículos de primera necesidad. Reiteró el llamado a mantener el apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto.

Información de Yami Rivas