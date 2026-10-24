Inicia demolición de la escuela La Pitaloza y preparan trabajos en otros 40 centros educativos

Las cifras oficiales más recientes disponibles reportaron 619 centros educativos con afectaciones y 35 con daños totales, según los balances divulgados tras el terremoto.

La demolición de la escuela La Pitaloza, ubicada en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, marcó el inicio de los trabajos para reemplazar las estructuras educativas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Esta intervención representa el primer paso para la construcción de nuevas instalaciones que permitan a la comunidad educativa contar con espacios adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con la información del Meduca, esta semana comenzarán los trabajos en otros 40 centros educativos que sufrieron afectaciones por el movimiento telúrico. Las intervenciones forman parte de las acciones para recuperar la infraestructura escolar dañada y avanzar hacia la rehabilitación de los planteles que presentan condiciones que impiden o limitan su funcionamiento.

El sismo, de magnitud 7.5, provocó daños en escuelas de distintas zonas del país, especialmente en las provincias centrales. Las afectaciones incluyeron daños estructurales y centros que requirieron evaluaciones técnicas antes de determinar si podían continuar recibiendo estudiantes o si necesitaban reparaciones, rehabilitación o demolición.

Las cifras oficiales más recientes disponibles reportaron 619 centros educativos con afectaciones y 35 con daños totales, según los balances divulgados tras el terremoto.

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La situación obligó a las autoridades educativas a evaluar las condiciones de los planteles y coordinar medidas para dar continuidad al año escolar, mientras docentes, estudiantes y familias enfrentan las consecuencias de los daños.

Con la demolición de La Pitaloza y el próximo inicio de los trabajos en otros 40 planteles, las autoridades avanzan en la recuperación de la infraestructura educativa. El reto será garantizar que las nuevas instalaciones y las obras de rehabilitación ofrezcan condiciones seguras para estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras las comunidades afectadas esperan la reconstrucción de sus centros escolares.