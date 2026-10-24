Teletón 20-30 arranca en Chitré para apoyar a damnificados por el terremoto

La Teletón 20-30 inició este sábado en Chitré, provincia de Herrera, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que afectó a varias provincias centrales del país.

Esta edición tiene como propósito principal contribuir a la construcción de viviendas para personas con discapacidad que resultaron afectadas por el movimiento telúrico, con el fin de brindarles condiciones de vida más seguras y dignas tras los daños ocasionados por el sismo.

Durante la jornada se espera la participación de artistas nacionales de distintos géneros musicales, quienes se sumarán a esta iniciativa solidaria para motivar a la ciudadanía a colaborar con las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Giacomo Tamburelli, presidente de la organización, aclaró que la meta es la solidaridad del pueblo panameño, o sea, que no existe un monto específico al que llegar. "Todo el que quiera ayudar es bienvenido".

Calificó la actividad como 'inédita' porque está destinada a ayudar a las personas que resultaron afectadas por la catástrofe que vivió Panamá, en especial Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

"No es una casa, una casa son bloques, es un hogar, es volver a reunir a las familias", expresó.

Agregó que también esperan poder destinar fondos a los hospitales de la región. La actividad culminará a la 1:00 a. m. de este domingo.

A las 6:00 p.m. se informó que se había recaudado cerca de medio millón de dólares. Una de las instituciones que dijo presente fue la Asamblea Nacional, que donó 52 mil dólares.

La actividad busca unir esfuerzos entre la población, los organizadores y los artistas para transformar las donaciones en ayuda concreta para los damnificados. La Teletón representa una oportunidad para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas y apoyar a quienes necesitan reconstruir sus hogares.