Bandas escolares afinan sus instrumentos para los desfiles patrios de noviembre

En la ciudad de Panamá se espera la participación de cerca de un centenar de delegaciones, entre colegios, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Los sonidos de redoblantes, trompetas y flautas anuncian la cercanía de las fiestas patrias. En la ciudad de Panamá, los estudiantes del Instituto América intensifican sus ensayos para participar en los desfiles del 3 y 4 de noviembre, fechas en las que el país conmemora los 123 años de separación de Panamá de Colombia.

Con saludos, pasos firmes y prácticas de coordinación, unos 350 estudiantes del Instituto América se preparan desde marzo para rendir homenaje a la patria. Los ensayos se realizan todos los sábados e incluyen el perfeccionamiento de las piezas musicales y las destrezas necesarias para las presentaciones.

“Estamos honrando a Panamá. Queremos que el tres y el cuatro sean un momento de alegría por todo lo que ha sucedido”, expresó uno de los participantes, al destacar el significado de estas celebraciones para la comunidad estudiantil.

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La preparación también exige disciplina y constancia para lograr una presentación coordinada durante los recorridos. Los estudiantes aseguran que trabajan para ofrecer sus mejores interpretaciones y destacan la música como una oportunidad para desarrollar habilidades y compartir con otros jóvenes.

“Es algo muy bonito y los invito a que se den la motivación de empezar el mundo de la música”, comentó uno de ellos.

En la ciudad de Panamá se espera la participación de cerca de un centenar de delegaciones, entre colegios, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Mientras tanto, otras agrupaciones también afinan sus instrumentos para desfilar en distintos puntos del interior del país, como Volcán, David, Colón y Changuinola, donde la música y el fervor patriótico volverán a marcar las celebraciones de noviembre.

Información de Darío Guerra