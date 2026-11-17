El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, ofreció un balance del proceso de admisión y explicó que la cantidad de aspirantes supera la disponibilidad de espacios para recibir a nuevos estudiantes.

Ciudad de Panamá/Más de 20 mil personas realizaron las pruebas de primer ingreso para la Universidad de Panamá, pero solo 15 mil podrán obtener un cupo para iniciar sus estudios en 2027, debido a las limitaciones de capacidad que enfrenta la institución en el campus central y sus sedes regionales.

El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, ofreció un balance del proceso de admisión y explicó que la cantidad de aspirantes supera la disponibilidad de espacios para recibir a nuevos estudiantes, por lo que un importante número de jóvenes no podrá ingresar el próximo año.

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Esta situación también se refleja en facultades con alta demanda, como la de Medicina, donde las limitaciones de infraestructura dificultan ampliar la cantidad de cupos para quienes aspiran a cursar esta carrera.

Moreno indicó que la universidad está a la espera del refrendo correspondiente para avanzar con la contratación y concretar la construcción de nuevas instalaciones para la Facultad de Medicina en la Ciudad de la Salud.

La ampliación de esta infraestructura permitiría atender parte de las necesidades de espacio de la facultad, en medio de la creciente demanda de estudiantes interesados en ingresar a la principal casa de estudios superiores del país.

Con información de Jorge Quirós