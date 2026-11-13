Universidad de Panamá devela monumento en memoria de periodistas fallecidos durante la pandemia

La obra rinde homenaje a 30 comunicadores que murieron entre 2020 y 2021, mientras cumplían su labor de mantener informada a la población durante la emergencia sanitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de la celebración del Día del Periodista, este 13 de noviembre, la Universidad de Panamá develó un monumento en memoria de los periodistas que fallecieron durante la pandemia de COVID-19, mientras ejercían su labor informativa.

El homenaje tuvo lugar frente a la Facultad de Comunicación Social y recuerda a 30 comunicadores que perdieron la vida durante los años 2020 y 2021, en medio de la emergencia sanitaria que enfrentó el país.

El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, destacó el compromiso de estos profesionales, quienes continuaron informando a la población cuando gran parte de la ciudadanía permanecía en sus hogares para protegerse del virus.

"Fueron periodistas que hicieron grandes trabajos por el país porque, como siempre he dicho, mientras muchos estaban en los hogares, estos periodistas estaban informando, llevando las noticias y de esta forma, pues, ellos han perdido la vida", expresó Moreno.

El rector también señaló que este reconocimiento recuerda los riesgos que implica el ejercicio del periodismo y manifestó su admiración por quienes desempeñan esta labor.

Por su parte, Edgardo Murgas, decano de la Facultad de Comunicación Social, indicó que alrededor de 31 periodistas murieron en el ejercicio de sus funciones durante ese periodo, en un contexto en el que la población necesitaba información sobre la evolución de la pandemia.

Murgas resaltó el papel que desempeñaron los comunicadores para mantener informada a la sociedad en medio de la crisis sanitaria.

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Un homenaje a su legado

El monumento incluye un mensaje dedicado a los periodistas que continuaron informando durante la pandemia, incluso cuando las medidas sanitarias exigían limitar la movilidad y protegerse del contagio.

"En este parque sembramos recuerdos por aquellos que informaron cuando todos debíamos protegernos. Partieron con la verdad en sus manos y el servicio de Panamá en el corazón. Sus voces no se callaron. Florecen en cada estudiante que elige contar historias", señala la dedicatoria.

Con este homenaje, la Universidad de Panamá reconoce el aporte de los comunicadores que hicieron de la información un servicio a la sociedad durante uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país.

Con información de Luis De Jesús Mendoza