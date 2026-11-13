Documental rescata la memoria de San Antonio, un barrio colonial de 445 años en Penonomé

El documental San Antonio se transmitirá este domingo 15 de noviembre, a las 8:00 p.m., por TVN, como parte de Documental Panamá: Reseñas de nuestra historia.

El barrio de San Antonio, en Penonomé, provincia de Coclé, guarda 445 años de historia política, social y cultural. Sus calles, tradiciones y personajes populares son el eje del documental San Antonio, una de las tres producciones finalistas de la convocatoria Documental Panamá, que llegará a las pantallas de TVN este domingo 15 de noviembre, a las 8:00 p.m.

La pieza fue dirigida por Xochil Vergara y producida por Omar Calvo, quienes apostaron por contar la historia de esta comunidad desde las voces de sus propios habitantes, sus recuerdos y las experiencias que han marcado generaciones.

"Es un barrio que muchos conocen por el carnaval del Manguito, famoso, popular, pero a veces muchas personas no saben que este lugar es crucial para la historia política y social del país", explicó Vergara al describir la importancia histórica de San Antonio.

El documental presenta un relato construido a partir de anécdotas, testimonios y memorias de los vecinos. No se concentra en un único protagonista, sino que retrata al propio barrio como el personaje central de una historia compartida.

"Es una historia de un pueblo colonial a través de sus mismos habitantes, sus mismos vecinos. Es una historia contada a través de la voz, de anécdotas, de cuentos, de memorias y de recuerdos", detalló Calvo.

Entre los personajes que conectan los relatos aparece un vendedor de tamales de la comunidad, cuya popularidad y experiencias sirven como hilo conductor de distintas historias y encuentros que forman parte de la identidad del barrio.

Un registro que cobra valor tras el terremoto

La producción adquirió una dimensión inesperada luego del terremoto del 9 de octubre, debido a que algunas de las estructuras coloniales que aparecen en el documental resultaron afectadas y otras podrían desaparecer como consecuencia de los daños.

Vergara reconoció que nunca imaginaron que el registro audiovisual terminaría convirtiéndose en un testimonio de estructuras y espacios patrimoniales que hoy enfrentan el riesgo de perderse.

"Lastimosamente, situaciones como estas son cuando se evidencia la importancia que tenemos de documentar nuestro patrimonio", expresó.

La directora destacó que el documental permitirá preservar parte de la memoria de una comunidad cuya historia merece ser conocida y transmitida a nuevas generaciones.

"Esa es la importancia que tiene el documental, de poder perpetuar la memoria de un pueblo que se lo merece", agregó.

Una producción de varios meses

El proyecto requirió entre cuatro y cinco meses de producción, además de aproximadamente tres meses de trabajo previo para desarrollar la propuesta y presentarla a la convocatoria de Documental Panamá.

Para Vergara, quien tiene un vínculo personal con Penonomé, retratar San Antonio representó también una oportunidad de mostrar una parte de las provincias centrales que no siempre ocupa espacio en las producciones audiovisuales sobre el país.

La convocatoria de este año tuvo como temática los barrios de Panamá y seleccionó tres producciones finalistas para su exhibición en las pantallas de TVN.

El documental San Antonio se transmitirá este domingo 15 de noviembre, a las 8:00 p.m., por TVN, como parte de Documental Panamá: Reseñas de nuestra historia.