El Instituto Técnico Superior Especializado reúne a expertos de más de 20 países en su campus para debatir sobre desarrollo sostenible, transferencia de conocimiento y redes de cooperación internacional.

Ciudad de Panamá/La ciudad de Panamá es oficialmente la sede del XIV Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación AFIDE 2026, un evento que congregó a referentes de Iberoamérica para fortalecer los ecosistemas de innovación y la cultura emprendedora.

Con una agenda que se extiende hasta el viernes e incluye conferencias magistrales, sesiones paralelas y giras técnicas, el encuentro busca impactar tanto en el ámbito personal como corporativo e institucional.

Al respecto, Dafne Mora, gerente educativa del ITSE, destacó las expectativas del evento: "Expectativas muy importantes, hemos iniciado la jornada el día de ayer ya con diferentes actividades. El día de hoy ya formalmente dentro de nuestro campus con eventos en la mañana de conferencias magistrales, en la tarde con diferentes conferencias paralelas, para finalizar el viernes ya con giras técnicas".

Asimismo, señaló Mora que se trata de "un congreso sobre emprendimiento e innovación y lo que pretende sobre todo y fundamentalmente es desarrollar todos los aspectos de la innovación y del emprendimiento, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, como a nivel de instituciones".

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Por su parte, José Carlos Sánchez, presidente de AFIDE, detalló el alcance geográfico de la cita y el perfil de los participantes: "Actualmente, en este congreso estamos alrededor de unos 22 países, que son los que vienen participando en el congreso y también en ediciones anteriores. Reunir a una serie de investigadores, emprendedores, instituciones y organizaciones de Iberoamérica que están relacionadas o están desarrollando proyectos en torno a estas dos palabras, emprendimiento e innovación".

En tanto, Samuel Vásquez, presidente del Comité Organizador de AFIDE 2026, resaltó la capacidad logística del país para albergar un foro de esta magnitud: "Por otro lado, demostrar que Panamá, a pesar de ser un país pequeño, tenemos toda la capacidad, la infraestructura, el talento como para ser sede de un evento internacional de esta naturaleza, donde estamos hablando de cerca de 200 ponencias de más de 400 ponentes".

El evento reafirma el compromiso de las instituciones locales e internacionales con la creatividad, la colaboración internacional y el desarrollo sostenible, consolidando a Panamá como un punto clave para la innovación responsable.

Con información de Jessica Roman.